Để triệt phá ổ bạc liên tỉnh này, các trinh sát Phòng PC02 (Công an Hải Phòng) phải hóa trang, nằm vùng một thời gian dài, tổ chức bao vây, đột kích khiến các đối tượng trở tay không kịp.



"Sới" bạc liên tỉnh ở Hải Phòng vừa bị CAHP triệt phá

Theo Công an Hải Phòng, chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hải Phòng phối hợp Công an huyện An Lão đã mai phục, đột kích một nhà dân ở thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, bắt quả tang 40 con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Đáng chú ý, trong số này có rất nhiều con bạc đến từ các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình.

Trong số 40 con bạc bị bắt quả tang có 10 người là nữ giới

Theo đánh giá của lực lượng phá án, sới bạc này hoạt động chuyên nghiệp, phạm vị rộng nằm rải rác ở các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh.

Người cầm đầu ổ bạc này là Đặng Văn Sơn SN 1981 (thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão). Trước đó, Sơn có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Để hoạt động được an toàn, Sơn bố trí xe ô tô đón các "con bạc", tập kết ở một vị trí nhất định, thu hết điện thoại trước khi đưa đến sới.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng thường chọn những ngôi nhà kín cổng cao tường, khu vực cánh đồng vắng vẻ để tổ chức đánh bạc. Thời gian diễn ra mỗi canh bạc chỉ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ và liên tục thay đổi địa điểm, sử dụng hệ thống bộ đàm liên lạc từ xa, thuê người cảnh giới tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Minh Lý

