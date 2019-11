Liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, phức tạp của loại hình này.



Đáng nói, các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet, sử dụng các trang mạng, các số điện thoại, tài khoản ngân hàng đăng ký không đúng tên, đúng chủ tài khoản để kết nối với những người có nhu cầu vay tiền.

Qua phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố và công an các quận Hải An, quận Ngô Quyền, quận Lê Chân, huyện An Lão..., Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm gần 10 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Các đối tượng này thường sử dụng các nick name trên Facebook nhưng không có thông tin thật về cá nhân để quảng bá các hoạt động cho vay. Đồng thời, chủ động kết bạn với những người có nhu cầu vay tiền, nhất là phụ nữ và người lao động tự do.

Một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng trên là chị Đặng Thị T. ở tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội. Trong thời gian ngắn, chị T. đã nhiều lần vay tiền với hình thức vay họ góp của nhóm đối tượng trên. Từ số nợ gốc là 50 triệu nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, những đối tượng cho vay đã nhân số tiền lên với lãi suất cắt cổ và biến tổng tiền nợ thành 1,3 tỷ đồng. Chị T. mới thanh toán được 300 triệu, số còn lại không có khả năng chi trả.

Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đến 18h ngày 8/11, tại quán Cafe Ruby, thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T. gồm: Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1988, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm; Quách Đức Anh, sinh 1996, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng; Phạm Đức Trung, sinh 1998, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa; Nguyễn Trung Tuyến, sinh 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân; Trần Viết Dũng, sinh 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê; Phạm Ngọc Nhật, sinh 1997, ở 50 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; Hoàng Ngọc Sơn, sinh 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Bước đầu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, cho thấy, trước đó, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức, sinh 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân.

Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả thì được Đức giới thiệu làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền. Sau đó, Đức Anh giới thiệu chị T. cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để vay tiền trả cho mình.

Bằng thủ đoạn cho con nợ đến vay để trả "nợ vòng", bọn chúng đã đưa chị T. sa vào "vòng xoáy" vay - trả nợ mà không thể dứt và buộc chị phải chấp nhận mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm để thu lời bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Đinh Huyền

