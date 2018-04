Hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng nói gì trước khi bị khởi tố do liên quan Vũ "nhôm"?

Hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa nhận quyết định khởi tố bị can do liên quan vụ Vũ "nhôm": ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến

Như Dân trí đã đưa tin, tối 17/4, Bộ Công an đã có thông báo về quyết định khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân ở Đà Nẵng do liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) - đối tượng bị Cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố và có lệnh bắt về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật của Nhà nước” từ tháng 12/2017.

Trong các cá nhân ở Đà Nẵng vừa nhận khởi tố bị can có hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (SN 1955) và ông Văn Hữu Chiến (SN 1954).

Cụ thể, Bộ Công an đã có thông báo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh; quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến do liên quan vụ Vũ “nhôm”.

Trước khi có thông báo chính thức từ Bộ Công an, từ thời điểm trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, đã có nhiều thông tin đồn đoán về việc công an sẽ khám xét nhà, bắt hai ông này. Cũng từ trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, phóng viên báo, đài tại địa phương đã nhiều lần đến tìm hiểu thông tin ở khu vực nhà riêng của ông Minh và ông Chiến.

Trao đổi với PV Dân trí ở các thời điểm xuất hiện thông tin đồn đoán, cả ông Minh và ông Chiến đều nói rằng không biết gì về thông tin công an sẽ khám xét nhà cũng như những thông tin liên quan đến Vũ “nhôm”.

Người dân và phóng viên báo, đài theo dõi thông tin ở khu vực nhà riêng của ông Trần Văn Minh tối 17/4

Cụ thể hơn, vào ngày 9/2/2018, lần đầu tiên xuất hiện thông tin đồn đoán công an khám xét nhà ông Minh, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Minh khẳng định: “Tôi không nghe thấy tin gì liên quan đến tôi như tin đồn; cũng không thấy cơ quan chức năng liên hệ gì với tôi”.

Cũng vào ngày 9/2, trả lời câu hỏi của PV Dân trí liên quan đến Phan Văn Anh Vũ - người được cho là sở hữu nhiều nhà, đất công sản của Đà Nẵng bán ra với giá thấp - với vai trò nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (từ năm 2006 - 2011), ông Minh nói ông đã ra Trung ương công tác từ lâu nên không biết, cũng chưa thấy ai hỏi đến ông thông tin liên quan đến Vũ “nhôm”.

Ghi nhận mới nhất tại khu vực nhà riêng của ông Chiến, tối 17/4, sau khi Bộ Công an chính thức thông báo quyết định khởi tố bị can đối với ông Chiến do liên quan đến vụ Vũ “nhôm”, ông Chiến đã có mặt tại nhà riêng ở đường Ba Đình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Ông Chiến (bên phải) về đến nhà riêng vào tối 17/4, sau khi Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can do liên quan vụ Vũ "nhôm" đối với cá nhân ông.

Vào khoảng giữa tháng 3/2018, lần thứ hai xuất hiện thông tin đồn đoán công an khám xét nhà riêng của ông Minh và ông Chiến.

Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 16/3, ông Văn Hữu Chiến nói: “Tôi không nghe thấy thông tin gì về việc công an khám xét nhà riêng của tôi từ cơ quan chức năng. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đâu có làm cái chi đâu mà phải gặp chuyện đó. Thời kỳ đó, tôi làm còn làm phó (ông Chiến làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước khi chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào tháng 10/2011 - PV). Làm phó thì có chủ trương rồi mình cứ rào rào ký từ dưới trình lên trên theo trình tự, thủ tục rứa thôi. Lúc đó, tôi cứ thấy đã có chủ trương ở trên như thế, thì ở dưới thẩm định trình lên đến tôi thì tôi ký theo trình tự thế thôi. Có gì thì cũng là tôi bị vạ lây thôi. Khi tôi lên làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì cũng trúng thời điểm Thanh tra Chính phủ thanh, kiểm tra sai phạm đất đai của Đà Nẵng, và đúng năm có kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng từ năm 2013 thì sau đó tôi cũng về hưu luôn (ông Chiến nghỉ hưu từ năm 2014)”.

Vào ngày 16/3, ông Văn Hữu Chiến nói: “Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đâu có làm cái chi đâu mà phải gặp chuyện đó".

Được biết, năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận về hàng loạt sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, gây thất thoát ở 6/46 dự án thanh tra với số tiền lên tới trên 3.400 tỉ đồng; nhiều chủ trương, quyết định của UBND TP Đà Nẵng thời điểm đó liên quan đến việc giao đất, cấp đất, giảm 10% tiền sử dụng đất cho một số đối tượng... là trái pháp luật.

Theo Tâm An - Anh Vũ/Dân trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật