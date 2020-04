Hải Dương: Nghi vấn con trai có biểu hiện thần kinh chém bố tử vong

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (19/4), ông Nguyễn Việt Dự - Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: "Trưa nay, trên địa bàn thôn Mậu Công thuộc địa phận xã chúng tôi xảy ra vụ án mạng khi một người đàn ông bị chém tử vong tại nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, ông Hà Văn Nh.(ngoài 60 tuổi) đang ngồi trong nhà thì bị con trai Hà Văn Th. cầm dao chém tử vong. Sau khi gây án xong, người con trai rời khỏi hiện trường.

"Anh Th. có biểu hiện thần kinh từ lâu, trước đây đã được gia đình đưa đi điều trị nửa chừng thì về và hiện tại anh này không có sổ theo dõi thần kinh, không thuộc đối tượng thần kinh quản lý của địa phương", Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Quang Trung có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường và cấp báo cho Công an huyện Tứ Kỳ cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Th. đã xây dựng gia đình và sau khi gây án xong, Th. đi xe đạp bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành tìm kiếm nghi phạm.

