Hải Dương: Hàng xóm dùng xà beng nhổ đinh đánh chết thợ xây

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào ngày hôm nay (29/12), lãnh đạo UBND xã Minh Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho hay, cách đây ít ngày trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến một người thợ xây bị đánh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13h30 chiều ngày 26/12, Nguyễn Văn B (SN 1985), trú tại thôn Mạc Xá, xã Minh Tân làm thợ xây cho gia đình anh Đặng Văn Ngôn (SN 1976), trú tại thôn Hùng Thắng, cùng xã Minh Tân.

Ảnh minh họa

Thời điểm này, anh Đặng Văn Hoạch (SN 1976) là hàng xóm với anh Ngôn cũng có mặt. Tại đây anh Hoạch và anh B. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do bực tức vì anh B. có những lời nói xúc phạm mình nên Hoạch đã dùng xà beng nhổ đinh đánh vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh B. được người dân cùng gia chủ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong chiều 27/12.

Sau khi gây án, Hoạch đã đến trụ sở công an xã Minh Tân đầu thú. Tiếp đó, Công an huyện Nam Sách và Công an tỉnh Hải Dương tiến hành thụ lý và điều tra vụ việc.

Đức Tùy