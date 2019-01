Hà Tĩnh: Một chủ tịch UBND xã bị đình chỉ công tác vì để “thổ phí” khai thác than trái phép

Sau khi nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng “thổ phỉ” khai thác than trái phép trên địa bàn xã Hà Linh, ngày 11/1, các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê và UBND xã Hà Linh đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra mỏ than đang khai thác trái phép tại xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra xử lý lập biên bản tại hiện trường. Ảnh: Phan Hoài.

Có mặt tại hiện trường, các đối tượng đã trốn khỏi địa điểm khai thác bỏ lại nhiều máy móc, thiết bị cùng lượng lớn than đã khai thác nhưng chưa vận chuyển.

Số lượng máy móc mà các "thổ phỉ" để lại hiện trường. Ảnh:SN

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xác định tổng khối lượng than mà các đối tượng chưa vận chuyển ra khỏi khu vực khai thác khoảng hơn 50m3.

Trong buổi kiểm tra, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã phê bình chính quyền địa phương để xảy ra sự việc mà không có báo cáo nào với cơ quan cấp trên.

Cũng trong cùng ngày, ông Lê Ngọc Huấn đã ký quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Lê Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Hà Linh để điều tra vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn Nguyễn

