Giăng bẫy "việc nhẹ lương cao" để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

Ngày 2/5, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương, Nghệ An - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú tại xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Lô Thị Thuyên tại Công an huyện Tương Dương

Trước đó, cuối tháng 2/2018, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn tố cáo của Kha Thị Lim (SN 1991, trú xã Mai Sơn, Tương Dương). Trong đơn, Kha Thị Lim tố cáo bị bà Lô Thị Thuyên lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2014. Sau đó, Lim bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, phải chịu cuộc sống khổ cực. Sau gần 4 năm, khi có một đứa con với người chồng bên này, Lim mới được nhà chồng cho về thăm nhà.

Từ tố cáo của Lim, Công an huyện Tương Dương đã vào cuộc xác minh. Khi được triệu tập đến cơ quan công an, bà Lô Thị Thuyên khai nhận, được Kha Văn Ngọc “đặt hàng” tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Cứ đưa được mỗi người sang Trung Quốc sẽ được nhận từ 20-30 triệu đồng.

Bà Thuyên tìm đến nhà Lim. Để gia đình cô gái đồng ý, người phụ nữ này nói là đang tìm người đi làm công nhân dệt may ở Lào cùng với con gái mình. Bà Thuyên quảng cáo: Công việc chủ yếu là thêu thùa nhẹ nhàng, lương 5 triệu đồng/tháng, nếu chăm chỉ có thể được nhiều hơn; làm việc trong nhà máy, không phải cái cảnh cắm mặt xuống rẫy trỉa từng hạt ngô, hạt lúa, chả mấy chốc mà thay da đổi thịt...

Chiếc bẫy bà Thuyên giăng ra nhanh chóng dụ được con mồi. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, 5 triệu đồng/tháng là cả một số tiền lớn. Hơn nữa, Lim cũng muốn đi xa, xem thế giới bên ngoài có đẹp đẽ như viễn cảnh bà Thuyên giới thiệu hay không? Cô đồng ý sang Lào cùng bà Thuyên.

Kha Văn Ngọc đang bị tạm giam để phục vụ điều tra

Chiều ngày 2/9/2014, bà Thuyên đón Lim về nhà mình ngủ để sáng mai kịp xe đi Lào sớm. Sáng 3/9/2014, Thuyên giao Lim cho Kha Văn Ngọc đưa xuống Vinh. Tại đây, Ngọc giao Lim cho một người phụ nữ tên Ỏn. Ỏn bắt xe khách đưa nạn nhân ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc, giao cho một người phụ nữ tên Thế (người Việt Nam lấy chồng và sinh sống bên này).

Gần 1 tháng sau, Thế bán Lim cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 5,5 vạn nhân dân tệ. Ỏn gửi về cho Ngọc và Thuyên 45 triệu đồng. Theo thỏa thuận từ trước, Lô Thị Thuyên được hưởng 15 triệu đồng.

Sau khi bị bán sang Trung Quốc, Kha Thị Lim tìm cách liên lạc về với gia đình báo tin. Biết con gái mình bị lừa bán sang Trung Quốc, bố của Lim tìm đến nhà bà Thuyên để hỏi cho rõ thì được Thuyên hứa sẽ trả cho 80 triệu đồng để đền bù. Qua nhiều lần, Thuyên và Ngọc đã đưa cho gia đình Lim tổng cộng 53 triệu đồng.

Từ lời khai của Lô Thị Thuyên, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ Kha Văn Ngọc. Quá trình đấu tranh, Kha Văn Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra Ngọc cho biết mình được người phụ nữ tên Ỏn nhờ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng nhưng Ngọc không biết Ỏn hiện đang ở đâu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

