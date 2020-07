Giám đốc lừa bán đất dự án ảo, chiếm đoạt hơn 41 tỷ

Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 7/2018, thông qua một số người môi giới bất động sản, Thúy biết được bà Lê Thị Tỉnh (ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM) có rao bán lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03, tại địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, nên đã liên hệ tìm để hiểu nhận chuyển nhượng.

Ngày 3/7/2018, Thúy thỏa thuận đặt cọc với bà Tỉnh, nhận chuyển nhượng khu đất trên (tổng diện tích 2.462 m2) với giá 32 tỷ đồng . Nội dung hợp đồng đặt cọc thể hiện rõ tình trạng pháp lý của khu đất gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ôtô số 6, tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng và đang bị nợ quá hạn, nên ngân hàng đồng ý thanh lý tài sản.

Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, những Thúy vẫn móc nối với Công ty bất động sản Eagle Land (gọi tắt Công ty Eagle Land), do Hoàng Ngọc Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm giám đốc, để nhờ Công ty Eagle Land tự vẽ bản vẽ phân khu đất trên thành 29 lô đất diện tích từ 50 m2 - 80 m2 với tên gọi “Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9” và tiến hành xây dựng hạ tầng trái phép, sau đó rao bán trên mạng.

Nhận thấy Công ty Eagle Land có bản vẽ dự án tên “Khu dân cư Gò Cát mới”, nhân viên công ty giới thiệu pháp lý đất cũng rõ ràng và tận mắt thấy công ty đang thực hiện dự án như san lắp, xây dựng đường, làm cống thoát nước... và nhân viên cam kết sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng nên các khách hàng đã tin tưởng, ký hợp đồng chuyển nhượng. Tổng cộng, Thúy đã nhận của 22 khách hàng trên với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, qua xác minh được biết, các thửa đất trên phần lớn là đất nông nghiệp, hiện đang nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thực vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.

Xác minh tại Sở Xây dựng TP.HCM, UBND quận 9 được biết, cho đến nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Ngày 5/4/2019, UBND quận 9 ban hành Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này của Nguyễn Thị Diệu Thuý.

