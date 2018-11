Gạo trắng và gạo lứt, loại nào bổ dưỡng hơn?

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết gạo trắng là loại gạo đã xát hết vỏ trấu, cám và mầm nên một số dinh dưỡng bị mất đi. Còn gạo lứt chỉ vừa bóc đi lớp vỏ trấu, vẫn còn lớp cám bao bọc bên ngoài nên nhiều chất dinh dưỡng vẫn còn.

Về mức năng lượng, hai loại gạo này gần như giống nhau: trong một 100 g gạo lứt có 358 Kcal, còn trong gạo trắng có 344 Kcal. Khác biệt ở chỗ chất xơ trong gạo lứt gấp nhiều lần so với gạo trắng Do đó người ăn gạo lứt có cảm giác no lâu hơn, lượng đường trong máu không tăng, thích hợp cho người thừa cân béo phì. Ngoài ra, các thành phần khác như phốt pho, sắt, magie, kali trong gạo lứt cũng nhiều hơn gạo trắng. Vì vậy, gạo lứt giàu thành phần dinh dưỡng hơn gạo trắng.

Ảnh: Chowhound

"Tuy nhiên không có nghĩa là gạo trắng không tốt", chuyên gia Mộc Lan cho biết. Gạo trắng có tính mềm và dễ ăn nên thích hợp để mọi người sử dụng hàng ngày. Trẻ em, người cao tuổi, người thể trạng yếu, gầy gò, phụ nữ đang mang thai, những người đang bồi bổ sức khỏe nên ăn gạo trắng, ăn nhiều gạo lứt sẽ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa.

Chuyên gia cũng cho biết, nhiều ý kiến cho rằng gạo lứt chứa asen, một kim loại nặng gây độc, nhiều hơn gạo trắng. Thực tế hàm lượng asen trong gạo phụ thuộc vào từng loại gạo và nơi trồng. Người tiêu dùng khi mua cần tham khảo xem nguồn gốc gạo đó như thế nào.

Nên chọn mua gạo mới vì còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nếu mua gạo để lâu ăn dễ bị nhạt, gạo không còn thơm. Gạo đóng trong túi nilon, mở túi lấy gạo xong phải buộc chặt, tránh không khí vào túi gạo sẽ bị mất dinh dưỡng. Nấu chín cơm bằng nồi cơm điện nên sử dụng luôn, tránh để cơm thừa từ bữa này sang bữa kia, mất nhiều dinh dưỡng.

Theo VnExpress