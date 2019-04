Ép nạn nhân vào nhà nghỉ sau khi cưỡng dâm

Ngày 13/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Quốc Chiến (35 tuổi) trú huyện Hưng Nguyên về hành vi Cưỡng dâm.

Bị can Chiến tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, chiều 5/4, chị Hằng (21 tuổi) một mình chạy xe máy từ huyên Nghi Lộc tới thành phố Vinh để học ngoại ngữ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Xe chị Hằng tới đoạn đường vắng thì bị Chiến điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên ép vào lề đường.

Chiến đe dọa buộc cô gái phải thực hiện theo ý mình. Nạn nhân bị gã đàn ông đưa vào cánh đồng cách đường giao thông vài trăm mét rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Gây án xong, nghi phạm lấy số điện thoại của nạn nhân. Sau đó Chiến liên lạc với nạn nhân, yêu cầu tới một nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại lần hai nếu không sẽ công bố đời tư.

Nạn nhân hoảng loạn tố cáo với cảnh sát. Bị bắt vào hôm sau, Chiến khai lúc gây án trong người có chút hơi men.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

