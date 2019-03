Dùng dao xếp để giải quyết mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Chiều 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Duy Hiền (17 tuổi) cư trú phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên chuyển đến để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiền tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 22h ngày 4/3, Nguyễn Duy Hiền và Phan Văn Hiếu (19 tuổi), ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên cùng nhóm bạn đến quán bia Sam Club tọa lạc tại khóm 7, phường Mỹ Long để nhậu. Lúc này, Hiền và Hiếu nhìn sang bàn bên cạnh thấy Nguyễn Duy Khanh là người đã có mâu thuẫn đánh Hiền trước đó đang ngồi nhậu cùng với Lê Hoàng Nam (23 tuổi), ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Do muốn trả thù, Hiếu liền ra nơi để xe, mở cốp lấy dao xếp, gậy 3 khúc chuẩn bị sẵn để đánh lại Khanh.

Sau khi vào quán nhậu được khoảng 30 phút, Hiền thấy Khanh và Nam tính tiền đứng lên ra về, Hiền cũng đứng lên đi ra theo. Khi đến nơi để xe, Hiền lấy dao đâm vào lưng Khanh 1 nhát, lúc này Hiếu cũng dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu, làm vỡ nón bảo hiểm Nam đang đội.

Đâm Khanh xong, Hiền rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Khanh được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên để cấp cứu, trên đường đi Khanh đã tử vong do vết thương quá nặng,

Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu xác định nguyên nhân Khanh tử vong do vết dao đâm thấu ngực, làm đứt động mạch chủ, thủng phổi dẫn đến tử vong.

Theo VOV

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật