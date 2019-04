'Dựng' chuyện tình lâm ly, cô gái chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Thị Mến (SN 1996, ở Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Phan Thị Lương (SN 1974, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bác dâu của Mến).

Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, Mến ra Hà Nội tìm việc làm. Tại đây, cô gái 9X ở nhờ nhà chị Lương. Quá trình ở đây, Mến phụ giúp bác dâu bán hàng nhựa qua mạng. Tại đây, Mến được nữ chủ nhà tin tưởng nên đã nảy sinh ý định tạo ra các thông tin gian dối, không có thực, nhằm mục đích lừa gạt bác dâu để chiếm đoạt tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, Mến dựng lên câu chuyện tình yêu đầy trắc trở như phim Hàn Quốc của mình với người đàn ông tên An. Mến nói dối với chị Lương, An là khách đến mua hàng, hiện đang làm việc ở TAND quận Cầu Giấy (quê Hải Dương), lần nào đến mua hàng, An cũng trả thêm tiền, mua hoa quả cho Mến vì đang “trồng cây si”, tìm hiểu cô. Tin tưởng lời Mến nói, chị Lương đã động viên cháu gái cho An cơ hội để hai bên tìm hiểu, yêu đương.

Rồi Mến kể mình có người bạn học cùng cấp 3 tên Uyên. Uyên đang yêu thanh niên tên Hiếu – bạn thân của An. Tuy nhiên, Uyên vẫn nảy sinh tình cảm với An. Khi biết An và Mến yêu nhau, Uyên đã đố kỵ, nói rằng mình đang mang thai con của An. Uyên còn đến chỗ An đang làm việc phá rối nhằm khiến An xấu hổ.

Kể xong câu chuyện tình hệt như phim Hàn Quốc trên cho chị Lương nghe xong, Mến hỏi chị Lương nên giải quyết vụ việc trên như nào. Thấy cháu gái hỏi, chị Lương bảo Mến nói với bạn trai đưa Uyên đi xét nghiệm ADN xem con của ai.

Cũng trong thời gian này, chị Lương bảo Mến đưa An đến tham dự lễ khai trương gian hàng mới của mình tại Royal City. Sợ những lời nói dối trước đó của mình bại lộ, Mến đã lên mạng xã hội Zalo tìm, kết bạn với một nam thanh niên không rõ lai lịch nhờ người này đóng giả An tới dự khai trương với giá 300.000 đồng.

Bị cáo Mến tại tòa.

Sau cuộc “ra mắt” trên, chiều 30/10/2016, Mến nhắn tin Zalo cho chị Lương nói An hỏi vay 7 triệu đồng để đưa Uyên đi xét nghiệm ADN. Tưởng thật, chị Lương đã đồng ý cho mượn.

Ngày 2/11/2016, Mến nhắn tin qua Zalo cho chị Lương biết đã có kết quả xét nghiệm ADN, cái thai trong bụng Uyên không phải là con của An mà là của người đàn ông khác. Bên cạnh đó, Mến lập nick Zalo mới tên An Béo, trực tiếp nhắn cho chị Lương biết bản thân đang rất buồn chán vì bị vu khống nên đi từ thiện ở Quảng Bình. Mục đích Mến nhắn những nội dung trên với chị Lương nhằm khiến bác dâu tin tưởng An là người tốt.

Không dừng lại tại đó, Mến còn giả danh là bạn của An, đang làm việc tại Công an quận Cầu Giấy, muốn giúp An khởi kiện Uyên về tội Vu khống để lừa gạt, chiếm đoạt tiền của chị Lương.

Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn gian dối dựng lên các câu chuyện, nhân vật không có thật, nhắn tin cho chị Lương để chị Lương tin tưởng là thật, chuyển tiền cho mình, từ tháng 10/2016 – 2/8/2017, Mến đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Lương 327 triệu đồng.

Với hành vi trên, Mến bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Mến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm cho 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng.

