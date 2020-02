Du khách cướp tiền trong cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Ngày 10/2, Công an quận 1, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng nghi can Ablett John David (44 tuổi, quốc tịch Anh) cho Công an TP.HCM để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ông John David Ablett bị điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 23h30 ngày 9/2, ông David bước vào cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh. Nam du khách dau đó cầm dao uy hiếp, lấy đi số tiền hơn 2,6 triệu đồng trong hộc tủ rồi tẩu thoát.

Công an sở tại phối hợp cùng tổ công tác 363 của Công an quận 1 đã truy đuổi nghi can.

Đến ngã tư Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu, cảnh sát đã khống chế được ông David rồi đưa về trụ sở.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật