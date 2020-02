Đối tượng ném đá và dùng cây đánh công an ra đầu thú sau 2 năm bỏ trốn

Ngày 6/2, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho hay, bị can Nguyễn Văn Giang (trú xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình) đã tới công an đầu thú.

Theo điều tra, ngày 15/11/2017, Giang đã có hành vi dùng ném đá và dùng cây đánh lực lượng thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đến tháng 11/2017, công an đã khởi tố bị can với Giang về hành vi này để điều tra. Trong quá trình điều tra thì bị can Giang lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 1/2018, Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã với Giang.

Hơn 2 năm sau khi bỏ trốn, Giang biết không thoát tội nên đã tới công an đầu thú. Hiện công an đang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nhịp sống Việt

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật