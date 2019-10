Đối tượng giết người, cướp của, trốn trại "sa lưới" sau 29 năm

Sáng 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Đặng Văn Sự (58 tuổi, quê TP Hải Phòng) cho Trại giam số 3 (Bộ Công an) để điều tra theo thẩm quyền.

Đặng Văn Sự sau khi bị bắt giữ

Trước đó, ngày 11-10, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Sự khi đang lẫn trốn tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, tháng 4 - 1980, Sự cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng cướp tài sản ở địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng và bị kết án 13 năm tù giam. Năm 1988, khi đang chấp hành án tại Trại cải tạo số 3 - Bộ Nội vụ (nay là Trại giam số 3 - Bộ Công an), Sự đã sử dụng một chiếc thìa được mài nhọn đâm bạn tù cùng buồng và bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 20 năm tù giam về tội giết người.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Sự đã 2 lần thay đổi họ tên

Đến năm 1990, trong lúc đi lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Sự cùng 3 phạm nhân khác đã bỏ trốn khỏi Trại cải tạo số 3. Ngày 26-6-1990, Trại cải tạo số 3 phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Sự.

Đối tượng Sự đã trốn vào tỉnh Đắk Lắk và đổi họ tên thành Phan Văn Thủy và lập gia đình vào năm 1992 tại xã Hòa Thắng. Đến năm 2009, Sự tiếp tục đổi họ thành Đặng Viết Thủy để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sự cũng đã tìm cách làm chứng minh nhân dân giả và thường ở trong rẫy cà phê, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

