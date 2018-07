Điều tra nghi án kích nổ ngôi nhà bằng điện thoại

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 2h sáng nay, anh Phạm Việt Cường (trú tại tiểu khu Ba Đình 1, thị trấn Nga Sơn) đang xem bóng đá tại nhà ở tầng 2 thì có một tiếng nổ lớn vang lên ở tầng 1. Sau tiếng nổ lớn, toàn bộ căn phòng ở tầng 1 nhà anh Cường có nhiều khói bốc lên mù mịt. Hậu quả, căn nhà 5 tầng rung lắc, tường nhà rạn nứt, trần bong tróc, nhiều đồ đạc trong nhà bị vỡ. Rất may là vợ và hai con nhỏ của anh Cường nằm ngủ trên tầng 3 nên đã may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ nổ khiến tầng 1 ngôi nhà anh Cường bị hư hỏng nặng

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn nhận định: “Trong vụ nổ này đã xác định có chất nổ nhưng chưa biết có phải do mìn hay không. Đồng thời, lực lượng công an cũng chưa xác định có người mang chất nổ ném vào hay không? Có thể đối tượng kích nổ bằng điện thoại. Họ có thể đặt từ lúc nào không ai biết hoặc treo qua cửa sổ rồi dùng điện thoại kích hoạt, hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc này. Hơn nữa vụ việc xảy ra vào thời điểm rạng sáng nên không ai để ý.”

Theo người dân sinh sống xung quanh gia đình anh Cường cũng cho biết: Vào khoảng hơn 2h sáng ngày 7/7, mọi người có nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 1 căn nhà 5 tầng của anh Cường. Lúc này anh Cường và một số người bên cạnh đang xem bóng đá tại tầng 2, vợ và con anh Cường ngủ đóng cửa trên tầng 3, ngôi nhà đang trong thời gian hoàn thiện

Anh Phạm Việt Cường vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Lúc đó vào khoảng hơn 2h tôi đang xem bóng đá tại tầng 2 thì nghe tiếng nổ lớn tại tầng 1 của khu nhà, sau đó khi chạy xuống thì khói bốc lên mù mịt, mọi đồ đạc tại đây bị vỡ tan tành.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng

Trước khi xảy ra vụ việc thì tôi có mở cửa sổ tại tầng một để cho gian nhà thoáng mát, bớt oi bức vì mấy hôm nay trời nóng quá. Sự việc này tôi nghi có kẻ xấu muốn hại chết cả gia đình tôi”

Do căn nhà chưa hoàn thiện cũng như trời nóng nên gia đình mở cửa tầng 1 để căn nhà thoáng mát, không nghĩ có kẻ xấu hãm hại. Cũng theo anh Cường, vợ chồng anh không có mâu thuẫn gì với ai. Được biết, gia đình anh làm đa ngành nghề và có thu nhập khá so với người dân sinh sống trong vùng.

Trao đổi với ông Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ nổ xảy ra tại gia đình anh Cường, thị trấn Nga Sơn, hiện công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ việc”

