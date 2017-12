Diễn biến mới vụ người phụ nữ đâm chết bạn chồng vì bị sàm sỡ

Chiều 29/12, ông Nguyễn Đức Dục, Trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về vụ người phụ nữ 25 tuổi đâm chết nghi phạm đến nhà uống rượu cùng chồng rồi sàm sỡ mình.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh của đối tượng khó khăn và còn nuôi con nhỏ nên cơ quan công an quyết định sử dụng biện pháp ngăn chặn đối tượng, cho đối tượng sống ở nơi cư trú, giao cho địa phương quản lí.

Trước đó, chiều ngày 17/12, anh Vàng Văn Th. (SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) đến nhà chị Vàng Thị Ngân (SN 1992, tức Vàng Mè Đoan, cùng bản) để ăn cơm.

Sau khi uống rượu, thấy chồng chị Ngân đã đi ngủ, Th. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Ngân nhưng không được người phụ nữ này đồng ý.

Lúc này, Th. cầm con dao đe dọa chị Ngân rồi lao vào sàm sỡ. Trong lúc vật lộn, chị Ngân lấy được con dao và đâm trúng đùi trái của Th. Do vết thương nặng, gây mất nhiều máu nên Th. đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi đâm chết nghi phạm cưỡng hiếp, chị Ngân đã gọi điện cho Công an xã để tự thú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân Th. là người có tâm lí không ổn định, chị Ngân phạm tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Được biết, ở địa phương, Ngân là một phụ nữ hiền lành, có 3 con, chồng là thôn đội trưởng. Còn Th. thì đầu óc không bình thường và hay đi lang thang trong bản.

Nhật Tân