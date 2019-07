Điện Biên: Hé lộ về đối tượng hiếp dâm bé gái 11 tuổi vừa bị tạm giữ

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Triệu (SN 1993, cư trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé L.T.S (11 tuổi, trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé).

Đối tượng Trần Văn Triệu.

Theo thông tin trước đó, vào trưa 13/7, Trần Văn Triệu được bố của bé S. mời về nhà ăn cơm trưa, uống rượu. Sau bữa cơm, tất cả mọi người đi ngủ, bố và mẹ kế của cháu S. ngủ ở một phòng riêng, còn bé S. và em gái ngủ ở một phòng, Trần Văn Triệu ngủ ở ghế ngoài phòng khách.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Triệu tỉnh dậy và đi vệ sinh, khi đi qua phòng cháu S. thấy cửa không đóng, Triệu nổi cơn thú tính với cháu S. Thấy vậy, em gái của S. sợ quá chạy ra khỏi phòng.

Nạn nhân bị khống chế, cưỡng ép liền hô hoán thì bố mẹ cháu ở trong phòng ra bắt giữ Triệu. Sự việc sau đó, được mẹ đẻ của cháu S. trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu L.T.S. khá éo le. Bố mẹ ly dị, cháu S. ở với mẹ đẻ ở xã Mường Nhé. Dịp hè cháu L.T.S. sang ở với bố và mẹ kế để học tiếng Anh và đến chiều 13/7 thì xảy ra sự việc.

"Hôm nay, đơn vị đưa cháu S. đến cơ quan chức năng để giám định pháp y", Đại tá Trường cho biết

Cũng theo Đại tá Trường, Trần Văn Triệu chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự. Triệu rời quê đi làm thợ xây ở Mường Nhé cùng bố cháu S.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Triệu khai nhận toàn bộ sự việc và thừa nhận đã hiếp dâm cháu L.T.S. tại nhà của bố đẻ của cháu. Cùng với đó Công an huyện Mường Nhé đang tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố bị can Trần Văn Triệu theo quy định pháp luật.

