Điện Biên: Đang ở cùng 5 con nhỏ, vợ bị chồng tẩm xăng đốt tử vong

Ngày 18/1, cơ qua chức năng địa phương xác nhận trên địa bàn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ nguy kịch dẫn đến tử vong.

Ngôi nhà cháy rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào ngày 7/1, do có mâu thuẫn gia đình và đã uống rượu say, chồng của chị Mùa Thị C. (30 tuổi) đã tẩm xăng lên người vợ và đốt khiến chị này bị bỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang ở cùng 5 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa bé chỉ mới 4 tháng tuổi. Thấy sự việc, các cháu đã kịp đưa nhau thoát ra ngoài trước khi căn nhà bị cháy rụi.

Dù được điều trị tích cực nhưng nạn nhân tiên lượng xấu và tử vong sau đó.

Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện Tuần Giáo sơ cứu và chuyển lên tuyến trên nhưng tiên lượng xấu và đã tử vong sau đó.

Chồng nạn nhân cũng bị lửa bén sang làm bỏng hai chân, nghi phạm bị công an tạm giữ ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Bá Cường (Tổ Quốc)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật