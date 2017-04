Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh lớp 11 tố thầy giáo ép “quan hệ” nhiều lần

Sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan công an huyện Ứng Hòa đã có thông báo kết quả giải quyết tố giác tội phạm, hoặc kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.

Theo đó, ngày 15/12/2016, đơn vị nhận được tin báo về tội phạm từ Công an xã Hòa Nam với nội dung: Từ ngày 9/10/2015 đến tháng 12/2016, Đinh Hải H. (SN 1974, trú tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, là giáo viên trường THCS Hòa Nam) có hành vi dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu V.T.T.V. (sinh năm 2000, cùng trú thôn Đình Xuyên).

Hiện tại cháu V. vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, cháu rất mặc cảm và sống khép kín, không nói chuyện với ai trong gia đình. Ảnh: Nhật Tân

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Căn cứ vào tài liệu thu thập trong quá trình giải quyết tin báo về tội phạm, cơ quan công an đủ cơ sở xác định: Từ tháng 10/2015, giữa cháu V. và Đinh Hải H. có quan hệ tình cảm yêu đương.

Theo lời khai của cháu V., từ ngày 13/6/2016 đến tháng 12/2016, V. và Đinh Hải H. có quan hệ tình dục với nhau 6 lần. Do có tình cảm yêu đương nên V. đều đồng ý để Hồng quan hệ tình dục mà không có sự ép buộc hay khống chế, đánh đập, dọa dẫm nào từ phía H.

Khi “quan hệ” chỉ có hai người với nhau, không có ai chứng kiến hay biết việc đó. Do không có nhân chứng và H. không nhận đã “quan hệ” với cháu V. nên cơ quan điều tra không có căn cứ để chứng minh việc quan hệ tình dục giữa H. và cháu V.

Ngoài ra, theo lời khai của cháu V., lần “quan hệ” đầu tiên giữa hai người là vào ngày 13/6/2016, lúc này V. đã trên 16 tuổi. Do vậy, nếu có hành vi quan hệ tình dục thì hành vi của Đinh Hải H. không đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với trẻ em”, theo quy định tại Điều 115 - Bộ luật Hình sự.

Trường THCS Hòa Nam, nơi thầy giáo Đinh Hải H. vẫn đang dạy học.

Do biết được mối quan hệ giữa V. và H. nên ngày 6/12/2016, Nguyễn Thị Hồng L. (vợ của H. – cũng là giáo viên) đã có hành vi túm tóc, túm cổ áo rồi kéo V. vào trong nhà dùng tay tát nhiều cái vào mặt, vào người. Hậu quả làm V. bị bầm tím ở cẳng chân trái. Mặc dù L. chối tội nhưng cơ quan điều tra vẫn có đủ tài liệu để chứng minh, L. dùng tay, chân đánh vào đầu, lưng, người cháu V.

Tuy nhiên, sau khi bị đánh, cháu V. không đi khám hay điều trị ở đâu nên cơ quan điều tra không có căn cứ để giám định thương tích. Do vậy, hành vi của Nguyễn Thị Hồng L. không đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 104 - Bộ luật Hình sự.

Xét thấy hành vi của Đinh Hải H. và Nguyễn Thị Hồng L. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, ngày 14/4/2017, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Ứng Hòa ra quyết định không khởi tố vụ án “Giao cấu với trẻ em” xảy ra từ ngày 13/6 đến tháng 12/2016; đồng thời không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 6/12/2016, cùng ở xã Hòa Nam.

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hồng L. về hành vi đánh nhau, theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 5 - Nghị định 167/CP của Chính phủ.

Về mặt dân sự, cháu V. yêu cầu Nguyễn Thị Hồng L. phải bồi thường thương tích cho mình theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đã hướng dẫn cháu viết đơn yêu cầu bồi thường dân sự gửi đến TAND huyện Ứng Hòa để được giải quyết theo thẩm quyền.

Ngôi nhà thầy giáo H., nơi nữ sinh V. tố cáo bị ép quan hệ nhiều lần.

Ở diễn biến liên quan, ông Nguyễn Văn Ban – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa cho biết: “Sau khi nhận được công văn của Cơ quan CSĐT – Công an huyện thì Phòng đã thông báo các lỗi vi phạm của anh H. và chị L. cho các đơn vị để chuẩn bị thực hiện kiểm điểm công chức theo Luật viên chức và Bộ Luật Lao động. Sau đó sẽ tiến hành thành lập và họp hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý đối với anh H. và chị L.”.

“Việc thầy giáo có tình cảm yêu đương với học trò như vậy là không đúng với chuẩn mực. Sau khi thành lập hội đồng kỷ luật, huyện sẽ có hình thức xử lý phù hợp theo quy định đối với anh H. và chị L.”, ông Ban khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị N, mẹ cháu V. cho hay: “Chúng tôi đã nhận được thông báo của phía Công an huyện. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với kết luận điều tra như trong thông báo. Ngày 24/4 vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục gửi đơn kiến nghị tới Công an TP Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội để nhờ can thiệp”.

Bà Nguyễn Thị N. - mẹ nữ sinh V. cho biết, gia đình đã gửi đơn kiến nghị lên cấp cao hơn nhờ giải quyết.

Theo lời chị N., gia đình khẳng định cháu V. không hề có quan hệ yêu đương với thầy giáo H. mà bị thầy giáo dụ dỗ “quan hệ”. Việc một giáo viên qua lại với học sinh để xảy ra chuyện đáng tiếc thế này, là trái quy định về đạo đức nhà giáo. Tuy nhiên, từ đó đến nay nhà trường vẫn để thầy giáo H. đứng trên bục giảng dạy học khiến gia đình hoang mang.

“Cách đây mấy hôm, Công an huyện Ứng Hòa đã gọi gia đình lên và có tư vấn cho chúng tôi nên giải quyết dân sự và chấp nhận bồi thường về việc vợ thầy H. đánh con tôi. Đến giờ phút này, chúng tôi chỉ muốn cơ quan điều tra cao hơn xử lý đúng sự việc của con gái tôi theo pháp luật. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ sự thỏa thuận đền bù nào khác, chỉ tin vào sự nghiêm minh của pháp luật”, bà N. khẳng định.

Nhật Tân