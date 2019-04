Dễ đột quỵ vì… cholesterol "xấu" quá thấp!

Nghiên cứu mới từ Bệnh viện Brigham and Women (Boston, Massachusetts, Mỹ) phát hiện ra rằng giữ cholesterol ở mức "bình thường" là ổn hơn cả, bởi cholesterol "xấu" LDL quá cao hay quá thấp đều dễ gây đột quỵ.

Mọi người thường được khuyên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi, dùng cá thay thịt đỏ, hạn chế dầu mỡ... và thậm chí dùng thuốc để giảm cholesterol. Nhưng theo nghiên cứu mới, giảm quá có khi lợi bất cập hại - ảnh minh họa từ internet

Đối với cholesterol "xấu" LDL, mức tối ưu được khuyến cáo lâu nay là dưới 100 mg/dL.Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 28.000 phụ nữ từ 45 tuổi trở lên trong suốt 20 năm và phát hiện ra rằng chỉ số cholesterol LDL hơi cao (100-130 mg/dL) sẽ làm tăng 0,4% nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não nhưng nếu LDL dưới 70 mg/dL, nguy cơ lại đến 0,8%!

Theo tiến sĩ Pamela Rist, một nhà dịch tễ học, thành viên nhóm nghiên cứu, trước đây các chiến lược giảm mức cholesterol và chỉ số triglyceride được khuyến cáo rộng rãi để ngăn ngừa bệnh tim mạch và các biến chứng của nó như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Cholesterol "xấu" LDL quá cao có thể tích tụ trong lòng động mạch và dẫn đến bệnh lý, tai biến.

Nhưng kết quả mới cho thấy kéo giảm cholesterol quá đà có thể mang đến rủi ro cho phụ nữ và bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ nếu kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số này quá thấp. Hiện nhóm nghiên cứu chưa xét đến cơ chế tương tự ở nam giới. Một trong những lý do họ chọn đối tượng nghiên cứu là phụ nữ là vì tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn, đồng nghĩa với việc họ nhiều nguy cơ hơn phải đối diện với cơn đột quỵ.

Đột quỵ do xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ và chảy máu vào các cơ quan. Theo thống kê từ Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, nó chiếm khoảng 13% các trường hợp đột quỵ. Mặc dù ít phổ biến hơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ nhưng đột quỵ do xuất huyết não thường khó điều trị và có nguy cơ gây tử vong cao hơn.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Neurology.

Theo NLĐ