Đau đớn bà ngoại bắt quả tang cháu gái mình đang bị cưỡng hiếp

Ngày 18/4, chị C.T. P, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa có đơn đề nghị Công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc con gái mình là cháu C. N. M. (SN 2008), bị đối tượng P. B. H. (sinh ngày 30/5/2003, trú cùng xã) cưỡng hiếp khi cháu đang được gửi ở nhà bà ngoại là C. T. N.

Căn nhà nơi bà N. phát hiện sự việc cháu bị hãm hiếp

Theo tường trình của bà C. T. N. (bà ngoại cháu M.) gửi cơ quan điều tra cho biết: “Vào chiều ngày 16/4, bà đi làm thuê nên gửi cháu M. sang nhà chị gái bên cạnh nhưng khi về không thấy cháu gái đâu, gia đình chị gái bà lại đi đám cưới không có ai ở nhà. Bà đi tìm các nhà xung quanh thì phát hiện cháu M. đang bị P. B. H. (hàng xóm) dùng tay bịt mồm cưỡng hiếp. Sau khi về nhà gia đình gặng hỏi cháu, M cho biết đã bị H cưỡng hiếp 3 lần, sau mỗi lần cưỡng hiếp H. dọa là “cấm không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh”.

Cháu M. đã bị đối tượng gần nhà hãm hiếp 3 lần

Ông Lê Viết Thuận - Trưởng Công an huyện Quan Hóa cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị C.T.P về việc con gái mình, - cháu C.N.M bị đối tượng gần nhà hãm hiếp, chúng tôi đã đưa cháu M. đi giám định và đang chờ kết quả. Chúng tôi đã triệu tập những người có liên quan và đối tượng P. B. H. (người bị tố cưỡng hiếp cháu M.) để lấy lời khai, làm rõ vụ việc”.

Ngọc Hưng