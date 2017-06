Đánh chết vợ vì điều khiển tivi: Nhiều uẩn khúc

Liên quan đến vụ Trương Thị Nhi (60 tuổi, ngụ ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) sau khi bị chồng “hờ” là ông Nguyễn Văn Sáu (54 tuổi, cùng ngụ ấp Ba Se B) đánh đập vì mất chiếc điều khiển tivi, có nhiều ý kiến cho rằng vu việc có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.

Theo tìm hiểu, bà Nhi trước đây từng có một đời chồng và sinh được 3 người con trai. Các con của bà Nhi đều đã trưởng thành, lấy vợ và ra ở riêng.

Hai người con của bà Nhi tới tỉnh Đồng Nai sinh sống bằng nghề làm sơn nước, người còn lại sống ở cách nhà bà gần chục kilomet.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Cách đây khoảng 7 năm, chồng bà Nhi là ông Lê Văn Dễ, mắc bệnh tai biến nên nằm liệt một chỗ. Trong thời gian chăm chồng ốm, bà Nhi đã nảy sinh tình cảm với ông Sáu. Ông này cũng từng có một đời vợ nhưng vì mắc bệnh nên đã qua đời từ lâu.

Con của ông Sáu với người vợ này cũng đã trưởng thành và đi lập nghiệp ở xa. Mình ông Sáu ở trong căn nhà lá ở gần ngôi miếu làng, sinh sống bằng việc đi làm mướn.

Quan hệ của ông Sáu và bà Nhi, chồng bà Nhi cũng không phản đối vì ông này nhận thức được rằng mình chẳng sống được bao lâu. Các con của cả hai ông bà cũng đều ủng hộ vì họ đều lập nghiệp ở xa không thường xuyên về thăm mẹ được.

Tuy nhiên khi ông Dễ còn sống thì ông Sáu vẫn ở nhà của ông này thỉnh thoảng mới chạy đi chạy lại qua nhà bà Nhi.

Cách đây khoảng 8 tháng, ông Dễ qua đời, căn nhà lá của ông Sáu cũng bị sập nên ông này chuyển hẳn sang nhà bà Nhi sinh sống.

Mặc dù ở với nhau như vợ chồng và được mọi người ủng hộ nhưng hai người không đăng ký kết hôn. Hàng ngày bà Nhi cùng ông Sáu đan mê bán cho các cơ sở sản xuất bánh tráng.

Anh Hiệp chia sẻ về cái chết bất thường của mẹ

Trước cái chết của bà Nhi, có nhiều ý kiến cho rằng trước đó người phụ nữ này đã mang nhiều bệnh trong người. Cộng với việc bị ông Sáu đánh đập nên mới tử vong chứ hành vi của ông Sáu chưa đến mức khiến bà Nhi tử vong.

Tuy nhiên theo các con của nạn nhân, từ trước tới nay bà Nhi chỉ bị vài bệnh vặt như cảm sốt chứ không mắc bệnh gì nặng, do đó không thể vì mắc bệnh mà chết nhanh như vậy được.

“Theo gia đình chúng tôi, việc mẹ tôi qua đời nguyên nhân chính là do bị ông Sáu đánh đập chứ không phải do mẹ tôi bị bệnh. Trước đó, mẹ tôi vẫn làm vườn rồi đan mê được bình thường. Do đó chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để trả lại sự công bằng cho mẹ tôi”, anh Lê Thanh Hiệp (41 tuổi, con trai bà Nhi) chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hòa – Trưởng ấp Ba Se B cho biết: “Tôi có nghe bà con phải ánh rằng trong quá trình chung sống với ông Sáu, bà Nhi từng nhiều lần bị ông này đánh đập. Lần này có thể là do ông Sáu say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã ra tay quá mạnh với vợ “hờ”.

Tuy nhiên tôi cũng nghe dư luận là bà Nhi có bệnh cao huyết áp, nên có thể khi bị ông Sáu đánh, huyết áp bà Nhi tăng cao dẫn tới tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi”.

Ông Sáu tại cơ quan công an

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 16h chiều ngày 6/6/2017, ông Sáu đi nhậu ở đám giỗ của một người bà con ở gần nhà. Trở về trong tình trạng say rượu nhưng ông Sáu không đi nghỉ mà tìm điều khiển để mở tivi xem.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, ông Sáu hỏi bà Nhi nhưng bà này cũng không biết ở đâu. Sẵn có hơi men trong người ông Sáu liền nổi khùng lên rồi chửi mắng vợ “hờ”.

Sau một hồi cự cãi, ông Sáu tùm tóc bà Nhi rồi dùng tay đánh vào gáy bà này. Hết đánh vợ “hờ” ở ngoài phòng khách, ông Sáu lại lôi bà Nhi vào buồng tiếp tục đấm đá khiến bà này ngã đập mặt vào thành giường. Tất cả diễn biến của vụ việc được một người cháu nội của bà Nhi chứng kiến.

Sau đó bà Nhi có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói và tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Trà Vinh đã triệu tập ông Sáu đến lấy lời khai.

Bước đầu, ông Sáu thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia, trong lúc cự cãi với bà Nhi đã giằng co, quật bà Nhi té ngã.

