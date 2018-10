Đánh chết người vì mâu thuẫn đội mũ khi ăn giỗ

Sau một ngày xét xử, sáng 9/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hảo (SN 1982, trú Tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Van Ninh) 9 năm tù, Nguyễn Minh Sỹ (SN 1997, trú TDP 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) 7 năm tù cùng về tội giết người; Nguyễn Thành Hớn (SN 1984, trú TDP 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) và Trần Tấn Phú (SN 1992, trú Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Buộc 2 bị cáo Hảo và Sỹ phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 169 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng.

Theo hồ sơ tố tụng, Phạm Hoàng Anh quen biết với Lê Thị Hơn, nên khoảng 11h ngày 1/4/2017, Hơn mời Anh đến dự đám giỗ tại nhà ông Nguyễn Thành Đông ở TDP 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Tham gia đám giỗ tại nhà ông Đông có: Hảo, Hớn, Nguyễn Thành Sơn (đều là con ông Đông), Sỹ (cháu ông Đông) cùng một số người khác.

Các bị cáo tại tòa​​​​​​

Đến khoảng 16h thấy Anh đội mũ nên Sơn bảo Anh bỏ mũ xuống cho lịch sự và lấy mũ Anh đang đội trên đầu bỏ xuống, dẫn đến giữa Anh và Sơn to tiếng với nhau. Một số người can ngăn đưa Anh ra khỏi nhà ông Đông, Anh và Hảo tiếp tục to tiếng với nhau trước nhà ông Đông, Hảo dùng tay đánh Anh, một số người can ngăn, Anh lên xe đi về và hăm dọa: “Tao sẽ quay lại chém chết mày”.

Sau đó, Sơn, Hảo, Hớn, Sỹ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Võ Văn Toàn, Hà Văn Hòa, Đoàn Công Thức, Nguyễn Văn Dũng, Châu Thị Huệ, Trần Văn Quang, Lê Văn Hiệp sang nhà Sơn nhậu tiếp. Trước khi sang nhà Sơn, Sỹ nói với Hớn việc Anh hăm dọa quay lại chém, nên Hớn và Sỹ lấy ở nhà ông Đông 2 cây rựa, 1 cây tuýp sắt đem sang để ở sân nhà Sơn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Anh điều khiển xe máy chở Trần Tấn Phú (cháu ruột Anh) cầm theo 2 cây rựa đến nhà Sơn. Thấy Anh, Phú cầm rựa đến, Hớn cầm cây rựa, Hảo cầm tuýp sắt, Sỹ cầm cây kim loại cào hầu lấy từ nhà Sơn rồi chạy ra đường đánh nhau với Anh, Phú. Phú dùng cây rựa chém trúng vào vai trái Hớn thì Hớn dùng rựa chém trúng khuỷu tay trái Phú. Còn Anh dùng rựa, Hảo dùng tuýp sắt đánh nhau.

Anh dùng rựa chém trúng vào tay phải Hảo làm rơi tuýp sắt. Thấy Hảo bị Anh đánh bỏ chạy, Sỹ chạy đến dùng cây sắt cào hầu đánh trúng vào lưng Anh thì bị Anh dùng rựa chém trúng vào tay trái Sỹ.

Sỹ bỏ chạy về phía Phú đang đang đánh nhau với Hớn rồi dùng cây kim loại cào hầu đánh trúng vào tay Phú thì Phú bỏ chạy. Trong lúc Hớn, Sỹ đánh nhau với Phú, Hảo chạy vào nhà Sơn lấy cây xà beng rồi quay lại đánh nhau với Anh, Hảo dùng xà beng đánh trúng vào đầu Anh, thì Anh quay người bỏ chạy được khoảng 5m bị ngã ngửa xuống đường. Lúc này, Hảo cầm xà beng xông đến tiếp tục đánh vào người Anh thì anh Trần Văn Quang chạy đến can ngăn, nên Hảo không đánh nữa. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu, sau đó thì tử vong.

