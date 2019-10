Đăng thông tin không đúng sự thật, chủ tài khoản Facebook bị phạt hành chính

Thông tin cho PV vào hôm nay (28/10), đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản Facebook về hành vi đưa thông tin, hình ảnh không đúng sự thật lên mạng xã hội.



Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, ngày 7/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook có tên Đ.V.C, trú tại xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo) đăng bài viết trên nhóm "Người Vĩnh Bảo Yêu Người Vĩnh Bảo!" kèm theo hình ảnh lực lượng công an với nội dung phản ánh không đúng sự thật tại Trại giam tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họa

Qua xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng công an nói chung và Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng nên triệu tập chủ tài khoản lên làm việc.

Quá trình làm việc, chủ tài khoản Facebook khai rằng, ngày 7/8, C. dùng điện thoại di động của mình để copy nội dung bài viết trên một diễn đàn Facebook, sau đó đăng tải lên nhóm "Người Vĩnh Bảo Yêu Người Vĩnh Bảo!" với mục đích để mọi người tiếp cận và bình luận.

Tại cơ quan công an, C. thừa nhận bản thân không biết Trại giam tỉnh Hòa Bình ở đâu và toàn bộ nội dung trên facebook đã đăng tải là không đúng sự thật.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật