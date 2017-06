Đà Nẵng: Nam sinh viên cướp tiệm vàng chỉ vì thiếu 1,3 triệu trả ngân hàng?

Ngày 6/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự và di lý nghi phạm Huỳnh Khắc Vinh (22 tuổi, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh khai nhận, do có nợ Ngân hàng số tiền hơn 1,3 triệu đồng nhưng chưa trả được nên đã “làm liều” gây ra vụ cướp tiệm vàng vào khoảng 20h40 tối 5/6. Tuy nhiên, toàn bộ số vàng Vinh lấy được đã rơi vãi trong lúc giằng co với chủ tiệm.

Nam thanh niên gây ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: CTV

Theo Vinh khai nhận, tối 5/6, Vinh mượn xe máy của bạn rồi một mình chạy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Lúc này, trong balo của Vinh có mang theo một viên đá cùng một con dao nhọn.

Khi tới trước tiệm vàng Đại Lợi Chanh trên đường Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Vinh nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Sau khi nhiều lần đảo xe trước tiệm vàng này để quan sát, khoảng 20h30, lợi dụng lúc anh N, chủ tiệm vào sau nhà uống nước. Vinh dựng xe máy cách tiệm khoảng 10 mét rồi cầm viên đá tiến đến đập vỡ tủ kính trưng bà, lấy một vài món trang sức trị giá khoảng 1 lượng vàng tây và bỏ chạy.

Thấy tiệm bị cướp, anh N cầm chiếc ghế nhựa chạy ra đánh trúng người của Vinh nhưng nam thanh niên này vẫn vùng chạy thoát được.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tâm Trí

Nhận được tin báo, đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an quận Ngũ Hành Sơn lập tức vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được một chiếc túi xách, bên trong có 1 con dao nhọn, 1 đôi giày thể thao và một hóa đơn rút tiền từ thẻ ATM nhưng chữ đã phai mờ, không đọc được bằng mắt thường. Bằng các biện pháp kỹ thuật, Cơ quan Công an đã làm rõ thông tin trên tờ hóa đơn ngay trong đêm 5/6. Và đây là điểm mấu chốt giúp nhanh chóng điều tra, làm rõ hung thủ đã gây ra vụ cướp.

Từ những chứng cứ có được, khoảng 8h30 sáng ngày 6/6, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ Huỳnh Khắc Vinh.

Được biết, Vinh hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Phan Châu Trinh (TP Hội An, Quảng Nam).

Tâm Trí