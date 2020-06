Cuộc đời cay đắng của cô bé bị lừa bán và làm mẹ ở tuổi 15

Bị bán làm vợ ở tuổi ô mai

Theo tâm sự của X. thì cô bé sinh ra ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Vì cuộc sống khó khăn nên X. nghỉ học sớm để theo bố mẹ lên nương rẫy. Quanh năm bám nương rẫy nên cuộc sống gia đình X. không khấm khá lên được. P.T.X. muốn được đi làm công nhân ở thành phố để giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

“Tháng 5/2015, Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi đến nhà và đề cập đến việc đi vào miền Nam làm công nhân với mức lương 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, vì sợ mình bị lừa sang Trung Quốc bán nên em không đồng ý. Đến khi Lương Văn Nhi và Moong Văn Nhi nói sẽ đi cùng làm công nhân nên em mới đồng ý. Đi cùng với em có chị L.T.O. nữa”, chị X. cho biết.

Mặc dù đã cảnh giác cao độ, nhưng X. vẫn bị những kẻ buôn người lừa. Vốn chưa đi ra khỏi bản nên khi các đối tượng đưa X. cùng chị O. xuống TP.Vinh, rồi ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên sang Trung Quốc, chị em X. không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi vượt đường rừng sang Trung Quốc X. và O. mới biết mình bị bán.

Tuy nhiên, khi X. và O. yêu cầu bọn buôn người thả mình về thì bị đe dọa sẽ bán vào động mại dâm. Chị em X. đành ngậm ngùi đi theo bọn chúng.

Chị O. và X. đến tham dự phiên tòa xét xử những kẻ bán mình sang Trung Quốc.

X. và O. sau đó bị bán cho 2 người đàn ông ở Trung Quốc. Trong thời gian này, X. bị nhà chồng quản thúc chặt, thậm chí trói X. lại để khỏi bỏ trốn. Khoảng 1 năm đầu, hầu như em không được ra ngoài. Không gian sinh hoạt của em chỉ ở trong nhà. X. tâm sự, những ngày đầu bị bán làm vợ, hầu như không đêm nào em ngủ được, phần vì sợ hãi, phần vì nhớ mẹ thương cha và các em ở nhà.

“Khoảng trời tăm tối”

Một năm sau, X. mang bầu khi bước sang tuổi 15, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Vì mang bầu khi còn quá trẻ nên X. rất yếu, thậm chí suýt mất mạng. Các bác sỹ đã phải mổ cấp cứu cho X.. May mắn lắm X. mới giữ được tính mạng. Khi đứa đầu chưa kịp lớn thì X. lại mang bầu đứa thứ hai. Lần này, cũng do sức khỏe yếu nên X. không giữ được thai.

Sau đó, X. sinh cho nhà chồng được 1 đứa con trai nối dõi. Kể từ đó, gia đình nhà chồng đỡ o ép X. hơn. Do gần với nhà chồng O. nên thỉnh thoảng chồng X. hộ tống vợ sang chơi. Trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, X. và O đã bàn kế hoạch bỏ trốn.

X. kể về thời gian gian tăm tối ở xứ người

“Công việc của bọn em chủ yếu là đi làm đồng mì nên không tiết kiệm được tiền bạc là bao. Phải đến năm 2018, em mới có được số tiền gần 6 triệu đồng để cùng chị O. thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Lợi dụng lúc nhà chồng không để ý, em cùng chị O. băng rừng ra đường lớn bắt xe đến cửa khẩu và về Việt Nam”, X. nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ở nhà chồng.

Đến năm 2019, X. và O. đã làm đơn tố cáo những kẻ buôn người ra trước pháp luật. Lương Văn Nhi, Moong Văn Nhi bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận Cụt Văn Hội (SN 1977), trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn là kẻ chủ mưu trong vụ án.

Trở về quê, may mắn, X. cũng được 1 người đàn ông trải qua 1 đời vợ và có con riêng cưới làm vợ. Tuy nhiên, đến nay X. vẫn chưa sinh được con cho chồng. Điều đó khiến cho X. rất buồn lòng. X. cho biết, mình rất nhớ những đứa con ở Trung Quốc. Tuy nhiên, X. cho biết cô không thể quay lại Trung Quốc nữa.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Hội 17 năm tù; Lương Văn Nhi 15 năm tù, Moong Văn Nhi 15 năm tù về tội Mua bán người và Mua bán trẻ em. Về phần dân sự, buộc các bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại số tiền 30 triệu đồng. Những kẻ buôn người đã phải trả giá đắt trước pháp luật. Nhưng mức án và mức bồi thường đó cũng không thể bù đắp được thanh xuân và những tháng ngày sống tủi nhục ở xứ người của O.và X..

