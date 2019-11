Con rể sát hại mẹ vợ, nỗi đau từ mâu thuẫn vợ chồng

Đối tượng Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Sát hại mẹ vợ giấu xác vào bể nước mưa

Tối 20/11, người dân thôn 2 (xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bàng hoàng khi nghe tin bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971) được phát hiện tử vong trong bể nước mưa của gia đình và trên người có vết thương. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong thì mọi người không rõ. Bởi từ trước đến nay, bà Hợi sống hiền lành và không có điều tiếng gì. Cho nên, tin nạn nhân bị sát hại khiến ai cũng xót xa, thương cảm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy, cùng đơn vị liên quan Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ và xác định Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, cùng huyện) chính là đối tượng sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ, đau lòng hơn khi Bộ là con rể của bà Hợi.

Tại cơ quan công an, Bộ thừa nhận hành vi giết mẹ vợ và khai rằng, do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi, cho nên khoảng 6h sáng 20/11, Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ. Khi biết nạn nhân đã tử vong, đối tượng kéo thi thể bà Hợi ra cạnh bể nước và đẩy xuống. Xong việc, Bộ rời khỏi hiện trường lên TP Thái Bình thuê nhà nghỉ ở và đến tối thì về nhà.

Ông Bùi Sỹ Sơn, Trưởng Công an xã Thụy Lương cho hay, do nạn nhân hiện đang làm thuê cho một cửa hàng, cho nên sáng 20/11 khi không thấy bà Hợi đến làm việc như thường ngày, chủ quán đã liên lạc nhưng không được. Sau đó, người này đến nhà tìm thì phát hiện cửa nhà nạn nhân khóa trái và nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã liên hệ với công an địa phương. Nhận được tin báo, công an xã huy động lực lượng đến nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an huyện Thái Thụy, Công an tỉnh Thái Bình cùng cơ quan liên quan điều tra theo thẩm quyền.

Cũng theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi của mình, từ tối 19/11, Bộ đã lên kế hoạch giết mẹ vợ, nên đã theo dõi, để ý nạn nhân. Bộ đã chuẩn bị sẵn con dao bấm dài khoảng 15cm và chờ cơ hội tiến hành ra tay. Đến khoảng 6h sáng khi bà Hợi vừa ngủ dậy và mở cửa ra ngoài thì Bộ ra tay khiến nạn nhân tử vong.

Sát hại và đưa thi thể nạn nhân xuống bể nước mưa, Bộ bình tĩnh lấy quần áo của nạn nhân lau sạch các vết máu tại hiện trường. Sau đó, đối tượng bỏ tất cả vào trong bể nước cùng thi thể. Đồng thời, đối tượng lấy ổi trên bàn thờ xuống ăn, trước khi rời khỏi hiện trường, Bộ khóa trái cửa. Sau đó, đối tượng về nhà mà bắt xe lên TP.Thái Bình thuê nhà nghỉ ở lại và đến tối, Bộ về nhà đang ngồi ăn cơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Mâu thuẫn vợ chồng

Tại lễ tang của nạn nhân xấu số, người thân, họ hàng và dân làng không thể ngờ chính người con rể lại nhẫn tâm sát hai mẹ vợ của mình. Cho nên, càng thương xót nạn nhân bao nhiêu thì mọi người càng oán trách Bộ bấy nhiêu. Theo người thân nạn nhân, chị Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi) là con gái duy nhất của bà Hợi. Sau khi kết hôn với Bộ, vợ chồng chị sinh được 2 người con.

Do làm ăn khó khăn, cho nên vợ chồng Bộ bàn nhau vay mượn tiền bạc cho chị Huệ đi làm, nhưng chính từ số tiền vay này sau đó là nguồn cơn khiến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và cực chẳng đã, chị Huệ cùng 2 con về ở nhà mẹ đẻ. Thậm chí, nhiều lần Bộ đến đòi tiền mẹ vợ, khi không được đáp ứng, đối tượng đe dọa sẽ giết hại. Tưởng chừng, lời đe dọa đó là đùa, nhưng hóa ra Bộ thực hiện thật.

Đại diện công an xã Thụy Lương cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, chị Huệ mới chuyển khẩu về địa phương được ít ngày và thời điểm Bộ sát hại mẹ vợ thì chị Huệ đang đi làm trên Hà Nội không có nhà. Nếu hôm đó, con gái nạn nhân ở nhà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, dù mâu thuẫn xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không được manh động để dẫn đến sự việc đau lòng. Trong chuyện này, Bộ đã không kiềm chế được hành vi của bản thân nên đã phạm tội ác, việc sát hại bà Hợi là có chủ đích từ trước. Kẻ thủ ác sẽ phải chịu tội trước pháp luật, nhưng nỗi đau mà y gây ra cho người thân thì khó mà phai mờ.

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng (nơi Bộ sinh sống) cho biết: “Bộ là đối tượng nghiện hút thuộc diện theo dõi của địa phương. Thời điểm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nhà, Bộ không có hành vi chống đối mà thản nhiên nói "em giết người thì em phải chịu tội".



Đức Tùy



