Con rể kiện cha vợ vì bị đánh

TAND huyện Cái Bè, Tiền Giang vừa xử sơ thẩm vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa anh Tú và ông Minh. Vụ này khá đặc biệt ở chỗ nguyên đơn là con rể, còn bị đơn là cha vợ.

Con rể bị đánh

Anh Vũ trình bày: Anh và chị Mai (con gái của ông Minh) kết hôn với nhau vào năm 2014. Sau đám cưới hai vợ chồng anh quyết định sống chung bên nhà ông Minh (tức anh Vũ ở rể) tại xã Hậu Mỹ Bắc B. Tuy nhiên, quá trình chung sống giữa anh và gia đình vợ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Kết quả là anh Vũ bị đuổi về nhà cha mẹ ruột, còn chị Hoa thì tiếp tục ở lại.

Những ngày sau đó, do tức giận việc bị đuổi nên anh Vũ đã nhiều lần đến nhà ông Minh lớn tiếng mắng chửi những người trong gia đình ông. Ngày 28/10/2018, anh đến nhà ông Minh la lối, chửi bới và bị chị Mai dùng bình xịt hơi cay vào mắt. Riêng ông Minh và con trai ông đã đánh, trói anh Vũ vào cột hiên nhà, cho đến khi cha ruột anh Vũ chạy qua cởi trói thì anh mới thoát thân được.

Theo anh Vũ, sự việc bị hành hung ngày hôm đó khiến anh mất một điện thoại cảm ứng trị giá 2,5 triệu đồng. Hôm sau, 29/10/2018, anh bị đau nên phải nhập bệnh viện khám, chụp phim ở vùng ngực và mua thuốc uống. Sau đó anh được chuyển đến BV khu vực Cai Lậy cấp cứu và nhập bệnh viện điều trị trong vòng ba ngày với số tiền tổng cộng hơn 1,6 triệu đồng.

Từ đó anh Vũ khởi kiện yêu cầu ông Minh phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe với số tiền hơn 1,6 triệu đồng và 2,5 triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại về tài sản là giá trị chiếc điện thoại bị mất.

Trong quá trình TAND huyện Cái Bè thụ lý giải quyết vụ án thì ông Minh có đơn xin vắng mặt và có ý kiến là không đồng ý yêu cầu khởi kiện của anh Vũ. Theo ông Minh, ông không gây thương tích cho anh Vũ như trình bày của anh.

Cha vợ phải chịu nửa tiền thuốc

HĐXX nhận định các chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện vào ngày 28/10/2018 có sự việc xô xát, đánh nhau giữa các bên xảy ra tại nhà ông Minh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Vũ qua nhà ông Minh to tiếng mắng chửi gia đình ông, trước đó cũng đã nhiều lần như vậy. Biên bản ghi nhận thực tế của Công an xã Hậu Mỹ Bắc B xác định có việc này và công an có hòa giải, yêu cầu ông Minh phải bồi thường tiền thuốc cho anh Vũ nhưng ông này không đồng ý.

Theo HĐXX, căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến sự việc cho thấy yếu tố lỗi thuộc về anh Vũ và bản thân anh cũng thừa nhận anh đã nhiều lần qua nhà ông Minh mắng chửi thô tục, do giữa hai bên có mâu thuẫn trầm trọng. Từ đó gia đình ông phản ứng, xô đẩy, đánh nhau với anh.

Tuy anh Vũ có lỗi nhưng việc đánh nhau có thiệt hại xảy ra và ông Minh có tham gia đánh anh gây thương tích nên tòa quyết định ông phải có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân 1/2 chi phí do sức khỏe bị xâm phạm. Nghĩa vụ này tương đương với số tiền bồi thường là hơn 800.000 đồng.

Riêng đối với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tài sản là điện thoại di động cảm ứng bị mất trong lúc đánh nhau thì tòa không chấp nhận. Bởi anh Vũ không chứng minh được chiếc điện thoại này mất lúc đánh nhau, điện thoại loại gì và giá trị thực tế là bao nhiêu. Theo đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của anh Vũ, buộc ông Minh phải bồi thường hơn 800.000 đồng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chỉ xử theo yêu cầu khởi kiện Cũng theo HĐXX, anh Vũ trình bày ngoài ông Minh còn có con trai ông và vợ của anh cùng tham gia đánh anh. Tuy nhiên, trong đơn khởi kiện anh Vũ chỉ đưa ra yêu cầu bồi thường đối với ông Minh nên tòa chỉ xem xét trong phạm vi đơn khởi kiện. HĐXX cũng không đưa con trai ông Minh và vợ anh Vũ vào tham gia tố tụng trong vụ án.

Theo Pháp luật TP HCM

