Chiêu trò của nữ quái ‘siêu lừa’ chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng, trốn 2 quyết định truy nã

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2016 tại quận Long Biên, đối với Hoàng Thị Kim Hoa (tên gọi khác là Hoàng Thị Lan Anh – SN 1983, HKTT tổ 7, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng; trú tại đường Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).



Từ những giấc mơ xuất khẩu lao động…hụt

CQĐT bước đầu xác định tổng số tiền bị “nữ quái” này chiếm đoạt theo nội dung các đơn trình báo của người bị hại ở nhiều địa phương là hơn 1,6 tỷ đồng; gần 55.000 Euro; và khoảng 6.000 USD. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá UBND quận Long Biên xác định tổng số tiền Hoàng Thị Kim Hoa chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Siêu lừa" Hoàng Thị Kim Hoa đang bị CQĐT CAQ Long Biên khởi tố, tạm giam

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2016, qua người quen giới thiệu, ông Trần (SN 1960, quê quán Quảng Bình), đến gặp Hoàng Thị Kim Hoa (khi đó Hoa giới thiệu tên là Nguyễn Thị Lan Anh) tại một tòa biệt thự sang trọng trên địa bàn quận Long Biên để nhờ Hoa lo thủ tục cho 3 thân nhân của ông Trần đi xuất khẩu lao động tại Đức.

Hoa thông báo chi phí để làm thủ tục cho 3 trường hợp này là 31.000 USD, và từ 2 đến 4 tháng, các thủ tục sẽ hoàn tất. Việc chuyển tiền ông Trần được Hoa hướng dẫn gửi vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Duyên, chi nhánh Agribank Bắc Hà Nội.

Ông Trần sau đó đã 4 lần chuyển tổng số tiền 682 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thị Duyên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hoa không lo được thủ tục cho 3 người thân của ông Trần như cam kết. Sự việc được ông Trần tố giác đến cơ quan Công an.

Ông Trần không phải là nạn nhân duy nhất của Hoàng Thị Kim Hoa. Khoảng trung tuần tháng 2-2017, qua người quen giới thiệu, anh Long (44 tuổi, quê quán Quảng Bình) đến gặp Hoa tại khu biệt thự ở quận Long Biên, để nhờ lo giúp đi xuất khẩu lao động. Tại cuộc gặp này, Hoa hứa hẹn từ 1 đến 3 tháng sẽ làm thủ tục cho ông Long đi xuất khẩu lao động tại Đức với giá là 18.000 Euro (Mười tám nghìn euro).

Ông Long đưa trước cho Hoa 2.000Euro, và khoảng 1 tuần sau, Hoa lại gọi ông Long ra Hà Nội, đến 1 căn hộ chung cư hạng sang ở quận Hai Bà Trưng. Tại đây, ông Long cùng một số người khác được Hoa tổ chức cho đi tour du lịch Malaysia – Singapore. Khi về, Hoa yêu cầu ông Long chuyển nốt tiền để cô ta làm thủ tục xuất ngoại.

Ông Long đã nhờ người chuyển cho “người nhà của Hoa ở Đức” (theo yêu cầu của Hoa) số tiền 10.000 Euro; ngoài ra vợ ông Long cũng đã gửi 144 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hoa. Nhận tiền, Hoa viết giấy biên rồi đưa lại cho ông Long. Tuy nhiên quá 3 tháng, ông Long vẫn…chưa rời được Quảng Bình.

Đến “chiếc bánh vẽ” định cư ở nước ngoài

Trong năm 2016, Hoàng Thị Kim Hoa còn giăng bẫy đối với anh Nguyễn (SN 1980, nhà ở Ứng Hòa, Hà Nội); để dụ anh Nguyễn cùng người yêu là chị Phạm (SN 1991, quê quán Hải Dương), đến gặp Hoa tại căn biệt thự ở quận Long Biên, nhờ Hoa “giúp” 2 em trai chị Phạm sang Đức và làm thẻ định cư tại Ba Lan. Tại đây, anh Nguyễn đưa cho Hoa 33.000 Euro, và được Hoa đưa cho giấy biên nhận, cùng cam kết từ 1 đến 3 tháng sẽ lo xong thủ tục. Đến tận thời điểm này, 2 em trai của chị Phạm vẫn đang ở Việt Nam!

Trong danh sách nối dài những nạn nhân của “siêu lừa” Hoàng Thị Kim Hoa, còn có bà Đinh (SN 1962, quê quán Bắc Giang), mất toi 430 triệu đồng để lo cho con gái đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan sau đó làm thủ tục sang Đức.

Nạn nhân thứ 5 là bà Trần (SN 1952, quê quán Bắc Giang); bị “hô biến” 340 triệu đồng và hơn 200 Euro, để làm thủ tục cho người nhà đi Đức rồi sẽ làm thẻ định cư tại Ba Lan. Giống như bà Trần, anh Nguyễn (SN 1987, quê quán Bắc Ninh), bị Hoa chiếm đoạt 80 triệu đồng, 9.000 Euro và 6.000 USD, với giấc mơ định cư ở nước ngoài.

“May mắn” nhất trong các nạn nhân là ông Giang (SN 1968, quê quán Hải Dương), “chỉ bị” chiếm đoạt 110 triệu đồng khi chót nhờ Hoa lo thủ tục cho con trai đi du học tại Đức.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 2-8-2018, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS. Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa.

Do Hoàng Thị Kim Hoa bỏ trốn nên ngày 1-4-2019, Cơ quan CSĐT-CAQ Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định truy nã số đối với “siêu lừa”.

Ngày 8-7-2019, phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt được Hoàng Thị Kim Hoa, sau đó bàn giao đối tượng đến Cơ quan CSĐT-CAQ Long Biên.

Theo cán bộ thụ lý điều tra vụ án, ngoài việc bị CAQ Long Biên và Công an tỉnh Hải Dương truy nã; đã và đang có một số đơn vị Công an và người bị hại đến trao đổi, xác minh, tố giác hành vi phạm tội của Hoàng Thị Kim Hoa. Để phục vụ công tác điều tra, CAQ Long Biên đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Hoa, liên hệ đội Điều tra tổng hợp để giải quyết. Gặp đ/c Hoàng Anh – ĐT: 0985666231.

