Cha mất nhân tính đạp con gái 4 tháng tuổi đến chết vì cho rằng không giống mình

Thấy gương mặt và nước da sẫm đen của con gái mới sinh không giống mình, Đoàn Văn Út (35 tuổi, ngụ thôn Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) nghi ngờ không phải con mình nên luôn miệng đòi giết đứa bé. Tưởng là lời nói trong lúc nóng giận, ai ngờ khi vợ đi vắng, Út đã dùng chân đạp vào bụng, đánh vào cổ khiến cháu bé tử vong.

Đối tượng Đoàn Văn Út tại cơ quan chức năng.

Người cha mất hết tính người

Ngôi làng nghèo Canh Thành (xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) nằm heo hút ở dãy núi phía tây huyện miền núi Vân Canh những ngày này chìm trong tang thương. Ngôi làng chỉ mấy chục nóc nhà nhưng lúc nào tình cảm người làng cũng gắn bó, yêu thương nhau.

Ấy vậy mà nay lại xảy ra sự việc cha giết con khiến người dân phải rùng mình và ám ảnh. Sự việc đau buồn xảy ra ở nhà chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi) nằm ở cuối làng. Người làng bảo, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị dựng lên cách đây chưa được 2 năm.

Nhưng niềm vui nhà mới, con thơ chỉ được vỏn vẹn 1 năm, rồi từ đó đến nay, người làng thường xuyên nghe từ ngôi nhà này phát ra những tiếng cãi vả, la mắng, đánh đập.

Gương mặt thất thần, chị Vương kể lại sự việc trong sự đau buồn. Sáng ngày 8/11, thấy con gái Đoàn Thị Mơ (4 tháng tuổi) khóc, chồng chị là Đoàn Văn Út bực tức chửi bới, rồi nguyền rủa con gái chết. Chị Vương tức giận vì chồng đối xử với con nhỏ như vậy nên cũng cãi lại.

Sau một hồi cãi vã, Út dọa giết con và tuyên bố sẽ làm 2 con dê sống để cúng, rồi bỏ đi ra phía sau nhà. “Bình thường, chồng tôi cũng dọa giết cháu nhưng rồi thôi nên khi thấy chồng đi ra ngoài, tôi cứ nghĩ là vẫn như mọi lần chứ không có gì cả.

Con khát sữa, tôi cho con bú rồi đặt cháu nằm ngủ trên nền nhà, sau đó sang nhà hàng xóm phát rẫy giúp vì hôm trước họ nhờ. Tôi đâu ngờ chồng ở nhà ra tay giết con tàn nhẫn đến vậy”, chị Vương nghẹn ngào.

Theo lời chị Vương, khoảng hơn 9h, chị từ rẫy hàng xóm về nhà thì phát hiện con gái nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết bầm tím. Chị Vương liền gọi chồng nhưng không thấy nên tri hô bà con hàng xóm đến đưa cháu Mơ đi cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Vân Canh có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau khi nghe lời kể của chị Vương và tiến hành xác minh sự việc, lực lượng chức năng xác định Út chính là hung thủ giết con gái ruột của mình Đại tá Trần Thái Học - Trưởng Công an huyện Vân Canh cho biết, ngay sau khi xác minh sự việc, công an đã bắt giữ Út để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Út khai nhận khi vợ đi khỏi nhà, cháu Mơ tiếp tục khóc nên Út đã dùng chân đạp vào bụng, đánh vào cổ khiến cháu Mơ tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giết con vì nghi không phải con ruột

Theo lời chị Vương, sau khi cưới nhau, Út theo về ở rể nhà vợ. Thời gian đầu, Út cũng yêu thương vợ, chăm lo làm ăn nên vợ chồng cũng dành dụm rồi vay mượn hai bên gia đình để dựng căn nhà nhỏ để có chỗ ra chỗ vào. Cách đây gần 2 năm, chị sinh đứa con gái đầu lòng, nhà càng thêm tiếng cười.

Tuy nhiên, cách đây gần 1 năm, Út bắt đầu thay tính đổi nết, hay nóng nảy, không chăm làm như trước, ngược lại hay bê tha, nhậu nhẹt. Đặc biệt, từ khi sinh cháu Mơ ra, Út như một con quái thú, ngày nào cũng kiếm chuyện gây gổ, rồi la mắng vợ con.

Út cho rằng cháu Mơ có gương mặt khác lạ và nước da sẫm đen không giống với mình, nghi ngờ đó là con của người khác chứ không phải con ruột của mình, rồi nhiều lần hăm dọa giết cháu Mơ. Những lần như thế, chị Vương đều khuyên can, nói hết lời nhưng lúc có rượu vào là Út tỏ ra nghi ngờ rồi la mắng, đánh đập chị.

“Tôi đã nhiều lần giải thích rằng, tôi không có vụng trộm với ai cả nhưng chồng không tin, rồi cứ nhậu nhẹt về là đánh đập tôi. Tôi sống ở đây ai cũng biết, tối ngày có ra khỏi nhà đâu mà có con với người khác, nhưng chồng không tin, đến nay thì lại ra tay giết hại con của mình như vậy”, chị Vương nghẹn ngào

. Ông Đoàn Văn Thông (hàng xóm chị Vương) cho biết: “Đứa con gái lớn của thằng Út thì giống nó, còn đứa nhỏ thì giống con Vương. Mà con thì đứa này đứa nọ, đâu phải đứa nào cũng giống y như đúc hết. Thế nhưng thằng Út luôn nghi ngờ con Vương để rồi ra tay sát hại con ruột của mình nhẫn tâm như vậy.

Ở làng, ai cũng tin con Vương không làm điều gì có lỗi với thằng Út, nó là đứa lo làm lụng, cả ngày chỉ biết đến nương rẫy, nuôi con thôi. Bây giờ, nhìn cảnh gia đình nó, người làng ai cũng ứa nước mắt”. Rời làng Canh Thành, chúng tôi không nguôi nghĩ về câu chuyện đau lòng xảy ra.

Không chỉ mất con, giờ đây, người chồng nhẫn tâm của chị phải đối mặt với bản án của pháp luật, một mình chị những tháng ngày sau này có đủ vững chãi để tiếp tục lo cho đứa con lớn của mình nữa hay không?

Còn với Đoàn Văn Út, bây giờ có thể là sự ăn năn, hối hận nhưng sẽ phải trả giá cho hành động mất nhân tính đã gây ra. Út đã đánh mất tất cả, tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình.

Theo Pháp luật Plus