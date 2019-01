Cặp đôi U50 làm giả bằng tốt nghiệp cử nhân bán với giá 700 nghìn đồng

Ngày 6-1-2019, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Thị Tuyết (SN 1969) và Nguyễn Kim Hồng (SN 1967) đều trú tại TP Vinh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, vào ngày 22-12-2018, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Kim Hồng đang có giao dịch mua bán tài liệu giả trên đường Đinh Công Tráng.

Tại thời điểm Hồng bị bắt, cơ quan công an thu giữ 7 bằng tốt nghiệp cử nhân của các trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh. Đi kèm với đó, nhiều bảng điểm, bảng chứng thực sao y bản chính, học bạ cùng giấy phép lái xe hạng A1 đều là giả.

Khám xét nơi ở của Hồng, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 4 học bạ THPT đã đóng dấu giả. Từ lời khai của Hồng, cơ quan công an bắt giữ, khám xét khẩn cấp nhà của Tuyết và thu giữ thêm 100 phôi văn bằng, chứng chỉ giả và thiết bị in ấn.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, mỗi tấm bằng giả được bán với giá 700 nghìn đồng.

