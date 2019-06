Cả gia đình ở Sài Gòn bị nhóm người khủng bố, doạ giết

Bị khủng bố, doạ giết trong thời gian dài

Mới đây, đại diện cho các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã có đơn kêu cứu đến công an nhiều quận, huyện và Công an TP.HCM nhờ can thiệp, bảo vệ tính mạng các thành viên trong gia đình.

Nguồn thông tin cho hay, trước sự việc cầu cứu, tố cáo và do vụ việc xảy ra trên nhiều địa bàn nên Công an Q.12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi… đã vào cuộc điều tra.

Ngoài ra do vụ việc có tính chất băng nhóm có tổ chức nên phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cũng vào cuộc nắm bắt thông tin.

Chị Thanh nhận tin nhắn đe doạ của các đối tượng giang hồ

Theo đơn cầu cứu của chị Thanh, gia đình chị bị uy hiếp kể từ cuối tháng 3/2019 đến nay và lời đe doạ chém giết, khủng bố ngày càng leo thang. Hiện tại cả nhà phải sống trong nơm nớp lo sợ, hoảng loạn; nhiều thành viên không dám về nhà, tìm nơi khác lánh nạn.

Cụ thể, các đối tượng xăm trổ, mặt mày bặm trợn liên tục đến các cơ sở kinh doanh của gia đình chị Thanh nhằm tìm mẹ của chị này là bà Nguyễn Thị Bích Huyền (49 tuổi, ngụ Q.12) và uy hiếp các thành viên khác trong gia đình.

Các đối tượng đã tạt sơn vào nhà, các cửa hàng kinh doanh của gia đình chị Thanh và có những hành vi khủng bố tinh thần ngày càng nguy hiểm như liên tục nhắn tin, gọi điện đe doạ chặt đầu, tạt a-xít, cắt tai những người trong nhà....

Nhóm đối tượng còn dùng biện pháp khác để gây áp lực lên gia đình chị Thanh. Ví dụ, chúng đến hàng loạt chi nhánh ngân hàng ở Q.6, Q.Tân Bình và huyện Hóc Môn, những nơi mà gia đình chị Thanh có sự hợp tác nhằm đe doạ các Giám đốc chi nhánh ngân hàng và đưa ra những thông tin vu khống, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động làm ăn của gia đình chị.

Những kẻ giấu mặt ném chất bẩn, tạt sơn để "khủng bố" tinh thần

Cơ sở làm ăn, nhà cửa của các thành viên trong gia đình chị Thanh bị bôi bẩn

Ngoài ra, nhà của em gái chị Thanh tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi bị nhóm đối tượng lạ đánh thuốc, khiến hồ cá Koi chết sạch, thiệt hại lên đến 500 triệu đồng. Chúng còn tạt sơn, viết bậy lên tường nhà.

Những kẻ giang hồ có tính chất hoạt động băng nhóm có tổ chức này là ai? Trong số những vụ gia đình chị Thanh bị khủng bố, đe doạ, xuất hiện bóng dáng…. người quen.

Những kẻ giang hồ lộng hành là ai?

Trong đơn tố cáo, chị Thanh nêu đích danh 4 người, 2 trong số đó là những người có liên hệ với gia đình chị trước đây. Cụ thể là ông Phan Gia Luật (51 tuổi, ngụ Q.11) và Phan Nhật Cường (27 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Trong 1 số đoạn clip nhóm đối tượng kéo đến các nhà, cơ sở làm ăn của gia đình chị Thanh để uy hiếp, khủng bố, đe doạ thì có sự xuất hiện của ông Luật.

Những kẻ mặt mày hung tợn thường xuyên tìm đến các thành viên trong nhà chị Thanh để doạ, uy hiếp

Những hình ảnh, đoạn clip này được gia đình chị Thanh sử dụng làm bằng chứng nhằm tố cáo ông Luật và những người khác đến cơ quan công an. Gia đình cũng nghi vấn vụ việc xuất phát từ chuyện tiền bạc, giao dịch nhà đất.

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho hay, giai đoạn giữa tháng 9/2018 bà Nguyễn Thị Bích Huyền (mẹ ruột của chị Thanh) có giao dịch 2 tài sản bất động sản với ông Luật và ông Cường tại P.Tân Thới Nhất, Q.12 và xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Đến đầu tháng 10, bà Huyền ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức tại văn phòng công chứng rồi hoàn tất việc đăng ký biến động đối với 2 tài sản nhà, đất nói trên.

...một trong những lần có sự xuất hiện của bóng dáng người quen

Đơn tố cáo của chị Thanh và gia đình cho hay, không hiểu vì lý do gì, mới đây ông Luật, ông Cường lại có những hành vi, biểu hiện muốn chiếm đoạt lại 2 tài sản đã giao dịch. Trong những lần gia đình chị Thanh bị uy hiếp, đe doạ có mặt trực tiếp của ông Luật; nhiều bằng chứng là hình ảnh, clip thể hiện rõ ràng điều này.

Những thành viên khác trong gia đình chị Thanh dù không có bất kỳ mâu thuẫn làm ăn gì nhưng cũng bị các đối tượng giang hồ tìm đến uy hiếp, đe doạ chém giết.

Hiện Công an 1 số quận, huyện nơi xảy ra các vụ việc uy hiếp, đe doạ giết người cũng đã vào cuộc điều tra…

