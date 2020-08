Bóc mẽ thủ đoạn của "nhà ngoại cảm" nổi tiếng Vũ Thị Hòa

Vũ Thị Hoà (SN1972, quê Yên Bái, hiện trú tại Vĩnh Phúc) mấy năm qua nổi như cồn khi tự quảng bá mình có khả năng "ngoại cảm", tìm được mộ liệt sĩ.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vợ chồng Hoà trước đây hành nghề mua bán động vật hoang dã. Một thời gian sau, do làm ăn không được, Hoà cùng chồng vào miền Nam và tự nhận "nói chuyện" được với "thế giới bên kia" để tìm mộ liệt sĩ.

Nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân, hai vợ chồng Hoà tìm mua những vật dụng thời chiến tranh như bi – đông đựng nước, bật lửa… và xương động vật rồi chôn trong rừng giả làm hài cốt liệt sĩ.

Với thủ đoạn này, từ năm 2011 đến năm 2015, Hoà đã tổ chức nhiều cuộc tìm mộ liệt sĩ đồng thời cho "đệ tử" đi đến nhà thân nhân có người hi sinh để hô hào quyên góp tiền hòng chiếm đoạt.

Đến năm 2015, cơ quan chức năng khu vực miền Trung nghi ngờ Hoà có hành vi lừa đảo, gian dối nên đã cấm chị ta hoạt động tìm mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Quay trở lại Vĩnh Phúc, vợ chồng Hoà thành lập công ty với công việc chính là xem bói, chữa bệnh… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hoà và số vàng giả (ảnh tư liệu)

Đầu năm 2020, "nhà ngoại cảm" Vũ Thị Hoà bất ngờ có đơn gửi Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an tố cáo ông N (trú tại Vĩnh Phúc) chiếm đoạt 251 kg vàng của mình.

Theo đơn, Hoà trình bày đã bất ngờ phát hiện ra kho vàng trong vườn trồng cây dược liệu của công ty mình, tổng số lượng lên tới 27 tấn.

Do muốn nộp cho nhà nước nhưng không biết cách liên hệ, Hoà đã nhờ ông N làm hộ. Tuy nhiên, Hoà tố cáo ông N đã cố tình chiếm đoạt số vàng tương được 251kg này.

Tiếp nhận đơn, Cục Cảnh Hình sự - Bộ Công an đã chuyển cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện Hoà đã có hành vi gian dối, lừa đảo số tiền lớn.

Theo đó Hoà đã đi mua 19 khối kim loại với trọng lượng từ 29- 31kg rồi cho mạ vàng bên ngoài. Hoà còn đào một đường hầm dài khoảng 30m, đặt các khối kim loại trên xuống đó. Nhằm tạo niềm tin, Hoà mua một vào khối vàng thật đặt trộn vào.

Hoà phao tin trong vường nhà phát hiện kho vàng lớn rồi dẫn người dân đến xem. Chị ta nhặt khối vàng thật đưa cho người khác đi giám định để "màn kịch" trở nên hoàn hảo.

Qua các quan hệ, Hoà đã nhờ ông N nộp số vàng này cho Nhà nước. Nhưng trước khi nộp phải thực hiện lễ cũng vì đây là "vàng tâm linh". Hoà vay ông N 4,5 tỉ đồng để làm lễ. Quá trình "cúng bái", Hoà yêu cầu ông N phải đặt 10 tỉ lên bàn thờ để "phóng sinh".

Lễ cúng bái diễn ra "ầm ĩ", Hoà tiếp tục yêu cầu ông N đặt thêm tiền mới "linh" với số tiền lên tới 70 tỉ đồng. Tuy nhiên do ông N không đủ tiền nên Hoà đã bỏ ra về, để lại 7 khối vàng đã đặt lên bàn thờ trước đó.

Ông N sau đó đã cho mở túi vàng này, đi giám định và phát hiện đó đều là vàng giả. Thời gian sau, Hoà liên hệ với ông N đòi lại 7 khối vàng thì được ông này thông báo đó là vàng giả nên sẽ không trả lại. Lập tức, Hoà làm đơn tố cáo ông này lên Cục Cảnh sát Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ hành vi lừa đảo của Hoà. Cơ quan công an cũng xác định, với thủ đoạn gian dối Hoà còn lừa số tiền tới 20 tỉ đồng của một người dân tại Hà Tĩnh.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam với nhà ngoại cảm rởm này về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

T.Sơn

