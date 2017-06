Bị phát hiện nhận tiền “chạy án”, Kiểm sát viên ném tang vật vào bồn cầu

Bị cáo Lê Ngọc Phổ trước vành móng ngựa

Mới đây, Phổ đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Theo hồ sơ, vào khoảng 16h50’ ngày 7/7/2016, sau khi nhận được tin báo về tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngọc (Nha Trang) tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 205, nhà nghỉ Phúc Chi (xã Vĩnh Ngọc). Lực lượng chức năng đã phát hiện trong phòng có 2 người là Lê Ngọc Phổ và chị H.T.K.N; tại bồn cầu trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ phát hiện, thu giữ được 10 triệu đồng.

Phổ khai nhận, số tiền này đã nhận của bà Phạm Thị Bê (mẹ của bị can Võ Thị Kim Anh trong vụ mua bán trái phép chất ma túy) vào lúc 15h30’ ngày 7/7/2016 tại Phòng tiếp dân của VKSND TP Nha Trang.

Quá trình điều tra, Phổ và các đối tượng liên quan đã khai nhận, sáng ngày 30/7/2016, Nguyễn Quốc Tiến (trú tại đường Chế Lan Viên, Nha Trang) đến nhà chị Luận (chị của Kim Anh) và bà Bê chơi. Tiến hỏi “tình hình Kim Anh thế nào” và cho biết mình có quen một người là Kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang.

Liền sau đó, Tiến gọi điện cho Phổ (lúc đó đang được phân công kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” mà Võ Thị Kim Anh là 1 bị can) và mở loa ngoài cho chị Luận và bà Bê cùng nghe. Nội dung cuộc trao đổi Phổ nói đồng ý giúp giảm nhẹ hình phạt cho Kim Anh, chi phí hết 200 triệu đồng. Chị Luận và bà Bê đồng ý nên Tiến hẹn hai người đến nhà Tiến để bàn bạc.

Tối ngày 1/7/2016, sau khi đón bà Bê và chị Luận về nhà mình, Tiến gọi điện hẹn Phổ đến nhà mình để trao đổi. Khoảng 21h30’ cùng ngày, Phổ đến nhà Tiến thì thấy bà Bê và chị Luận đang ở đó. Tại đây, Tiến giới thiệu Phổ tên là Tùng và là Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án. Bà Bê có hỏi tình hình của Kim Anh và nhờ giúp đỡ, Phổ ra mở cốp xe máy lấy tài liệu của vụ án vào cho bà Bê và mọi người cùng xem và nói “với tài liệu hiện tại thì mức án tối thiểu của Kim Anh là 8 năm tù giam, có thể làm nhẹ xuống còn 4-5 năm tù giam”. Bà Bê và chị Luận có hỏi việc lo số tiền là bao nhiêu thì Tiến nói “vụ này phải 200 triệu đồng”.

Sau khi thỏa thuận xong, chị Luận xin số điện thoại của Phổ để liên lạc nhưng Phổ không cho mà chỉ sang Tiến nói “có gì cứ liên lạc với Tiến”. Lúc đó, chị Luận có nói với Tiến “ở nhà không có tiền, chỉ còn cách bán đất mà sổ đỏ thì mang tên Kim Anh và đang cầm cố ở ngân hàng”. Phổ trả lời “để hỏi xem sao đã, có gì sẽ thông báo lại với Tiến”.

Ngày 4/7/2016, Phổ vào nhà tạm giữ của Công an TP Nha Trang trích xuất bị can Kim Anh để hỏi về việc phạm tội xem có thể gỡ hoặc giảm nhẹ cho Kim Anh. Sau đó, Phổ dùng điện thoại của mình đưa cho Kim Anh liên lạc với gia đình, Phổ nói với Kim Anh là gia đình ở ngoài đang lo “chạy án” cho Kim Anh và tìm cách để làm giảm án cho Kim Anh. Qua điện thoại Kim Anh nói với mẹ là bà Bê và chị ở ngoài “ráng lo chạy án”.

Sau khi Kim Anh bấm số gọi cho bà Bê thì Phổ có số điện thoại của bà Bê lưu trong máy nên từ ngày 5-6/7/2016 Phổ và bà Bê tiếp tục gọi điện thoại qua lại cho nhau trao đổi về việc chuẩn bị số tiền chi phí giảm án cho Kim Anh. Khoảng 15h30’ ngày 7/7/2016, Phổ hẹn bà Bê đến trụ sở VKSND TP Nha Trang để đưa tiền cho mình. Bà Bê và Phổ có thỏa thuận lại số tiền lo “chạy án” là 200 triệu đồng, nếu không qua trung gian (Tiến) thì Phổ sẽ bớt cho bà Bê từ 10 đến 20 triệu đồng.

Lúc đó, bà Bê đưa trước cho Phổ 10 triệu đồng và nói số tiền còn lại gia đình đang đi mượn sẽ đưa tiếp cho Phổ, Phổ nhận 10 triệu đồng bỏ vào túi quần, sau đó đến nhà nghỉ Phúc Chi để gặp bạn gái tên H.T.K.N. Đến 16h50’ ngày 7/7/2016, Tổ công tác của Ban chuyên án đến nhà nghỉ Phúc Chi kiểm tra. Do lo sợ nên Phổ đã ném 10 triệu đồng xuống nhà vệ sinh. Cơ quan công an đã lập biên bản có sự chứng kiến của Công an xã, chủ nhà nghỉ và bạn gái của Phổ.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Phổ khai nhận toàn bộ hành vi của mình và nói “Tôi đâu nghĩ bà Bê tố cáo tôi!”. Còn bà Bê thì cho biết, sau khi gặp được Phổ, Phổ nói chắc như đinh đóng cột muốn từ 8 năm xuống còn 4 năm thì giá là 200 triệu đồng. Sau đó Phổ có bớt 10 triệu đồng còn 190 triệu đồng và bà đã đưa trước cho Phổ 10 triệu đồng để làm tin. Sau khi nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Lê Ngọc Phổ 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, TAND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, VKSND tỉnh Khánh Hòa và VKSNDTC xem xét xử lý hình sự đối với Nguyễn Quốc Tiến về hành vi môi giới hối lộ.

Theo Pháp luật Việt Nam