Bể nước ăn của người dân bị đổ thuốc diệt cỏ

Ngày 19/4, chị Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1977), trú tại thôn Đồng Vinh 2 xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bức xúc cho biết: “Vào khoảng 22h30p ngày 3/3/2018, sau khi tôi cùng các chị em trong thôn đi diễn văn nghệ trên xã về. Mọi người vào nhà tôi uống nước, tôi ra bể lấy nước vào đun lên để uống. Khi xả nước từ bể xuống, tôi phát hiện nước có màu xanh bất thường, bốc mùi hôi hăng hăng, nước chảy ra đến đâu thì bọt xủi lên trắng xóa đến đó".

Nghi ngờ đã có người đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước, chị Tâm đã gọi bà con hàng xóm đến chứng kiến, đồng thời báo cáo lên chính quyền.

Nghi ngờ có người đã đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà chị Tâm

Khi phía công an đến điều tra cũng đã xả nước từ bể đổ xuống đám cỏ gần đấy, chỉ vài tiếng sau cỏ đã cháy khô. Mấy người hàng xóm còn bỏ mấy con cá rô phi vào, chỉ khoảng 30 phút sau chúng cũng chết.

"Khi chúng tôi trèo lên bể kiểm tra thì cả bể nước chuyển sang màu xanh rì. Cũng may chúng tôi chưa uống phải thứ nước này, chứ không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Mong sao công an nhanh chóng tìm ra người nào gây ra việc này”, chị Tâm cho biết thêm

Sau khi nắm được tình hình, lực lượng công an xã đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên cấp trên. Cũng ngay trong sáng 4/3, lực lượng công an, Viện kiểm sát huyện Triệu Sơn đã có mặt để điều tra sự việc.

Nước có màu xanh, nổi bọt trắng xóa và bốc mùi hôi nồng nặc, gia đình chị Tâm mong sao sớm tìm ra kẻ đã đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà mình

Được biết, bể nước này là bể nước sinh hoạt của gia đình chị Tâm, bao gồm ăn uống, vệ sinh, ... . Cũng từ khi xảy ra sự việc, gia đình chị Tâm không còn dám sử dụng nguồn nước này. Hàng ngày chị phải đi về nhà nội để xin nước về dùng, mọi sinh hoạt trong gia đình đều bị đảo lộn.

Ông Nguyễn Như Đình, Phó trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra ngay trong đêm. Sự việc có tính chất nghiêm trọng chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện Triệu Sơn, phía công an huyện cũng đã tiến hành lấy mẫu nước đi giám định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Ngọc Hưng

