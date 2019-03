Bắt thêm 3 người liên quan vụ nữ sinh giao gà bị giết

Chiều 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt thêm 3 người liên quan vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại dịp Tết Nguyên đán.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết nhóm bị can bị vừa bắt tạm giam để điều tra gồm: Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Bùi Kim Thu (sinh năm 1975, vợ bị can Bùi Văn Công) và Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Bị can Bùi Kim Thu. Ảnh: TTXVN.

Vị phó giám đốc công an tỉnh tiết lộ Cầm Văn Chương là "bạn nghiện" của 5 bị can bị bắt trước đó. Khi nhóm của Công đưa Cao Mỹ Duyên về nhà, Dũng và Chương đã hiếp dâm nạn nhân.

Bùi Kim Thu biết chồng và đồng phạm phạm tội nhưng không tố giác. Ngoài giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân, nữ bị can duy nhất trong vụ án còn tung nhiều thông tin giả khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 8 người liên quan đến vụ án. Theo đại tá Tủa, công an tỉnh cũng đã khởi tố bổ sung tội danh Hiếp dâm đối với Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Trước đó, cảnh sát đã bắt 5 bị can gồm: Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Bùi Văn Công (sinh năm 1975), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả (sinh năm 1991) để điều tra về các tội: Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án xảy ra chiều 4/2 (30 Tết), khi Cao Mỹ Duyên lái xe máy mang 13 con gà đi bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối hôm đó, nữ sinh đang theo học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên mất tích nên gia đình trình báo cảnh sát.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lúc này, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông, toàn bộ tài sản bị mất.Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

5 bị can liên quan vụ án trước đó bị bắt và khởi tố. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Ngày 10/2, sau 72 giờ truy xét, Công an tỉnh Điện Biên bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu, Hùng khai gây án một mình. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thu được mẫu máu của nạn nhân trên xe tải của Bùi Văn Công ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân, Hùng thay đổi lời khai, nói Công là đồng phạm.

Ngày 17/2, cơ quan chức năng khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên để tái khám nghiệm nhằm làm rõ một số tình tiết. Cùng ngày, cơ quan điều tra bắt thêm 4 người liên quan vụ án là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Theo kết quả điều tra, Công chủ mưu bàn bạc với Vương Văn Hùng về việc cướp tài sản, hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Sau khi được Công chỉ mặt, Hùng giả khách mua gà để dụ nạn nhân đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập.

Sau khi dùng côn siết cổ, Hùng gọi Công và Phạm Văn Nhiệm đến thay nhau hiếp dâm cô gái. Cao Mỹ Duyên sau bị nhốt trong thùng xe tải của Công. Hùng lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi chờ qua giao thừa mang vứt bỏ xe máy.

Ngày 6/2, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Công chơi rồi lên ôtô hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, nhóm này bàn cách giết nạn nhân để bịt đầu mối. Khuya hôm đó, Công dùng côn siết cổ khiến nạn nhân tử vong ở nghĩa trang trước khi đưa xác đến căn nhà hoang ở gần nhà.

