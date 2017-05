Bắt 8 thanh thiếu niên dùng gạch đập phá hàng loạt ôtô... cho vui!

Tối 24/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ 8 trên 9 thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Các đối tượng gồm: Trần Hữu Bình; Nguyễn Trường Minh Khang, Lê Hoàng Minh Tâm; Trần Thành Trí (cùng 17 tuổi); Hồ Quốc Đạt; Hồ Phước Duy, Nguyễn Đình Vĩnh Lộc và Võ Thành Công (cùng 16 tuổi). Trong đó, Bình là người trực tiếp ngồi sau xe gắn máy và ném đá vào nhiều xe nhất.

Nhóm thanh thiếu niên đập phá hàng loạt ô tô tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Trước đó như đã thông tin, rạng sáng 21/5, nhóm thanh thiếu niên này đã sử dụng xe máy chạy dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành và dùng những viên gạch block dùng lót vỉa hè ném làm hư hại kính chắn gió của hàng loạt ô tô.

Theo thống kê, có ít nhất 12 chiếc xe ôtô tại địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà bị đập phá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng.

Một xe ô tô ở Đà Nẵng bị nhóm thanh thiếu niên đập phá. Ảnh: TT

Qua trích xuất camera dọc theo các tuyến phố và lần theo hướng di chuyển của nhóm đối tượng trên, các trinh sát đã khoanh vùng và xác định được nhóm nghi phạm. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Sở GTVT cũng đã cử thêm 3 kỹ thuật viên cùng phối hợp để truy theo hướng di chuyển từ camera và BS.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19h30 tối 24/5, Ban chuyên án điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt được nhóm thanh thiếu niên này.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi ngồi ăn uống ở một quán ăn đêm, cả nhóm nổi hứng và rủ nhau đi đập kính xe ôtô cho…vui.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng thưởng nóng Công an quận Hải Châu. Ảnh: TT

Khuya 24/5, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thay mặt công an thành phố thưởng nóng Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng nhờ nhanh chóng phá thành công vụ án gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo Đại tá Trần Mưu, việc làm của nhóm thiếu niên này thể hiện sự ngông cuồng, bồng bột và xem thường pháp luật nên yêu cầu Ban chuyên án phải điều tra và nhanh chóng làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

