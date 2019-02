Băng giang hồ dùng vợ, bạn gái dụ đưa quý ông vào tròng

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 13 nghi can có liên quan đến 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh mua – bán dâm nhằm trộm cắp tài sản của các quý ông. Ngoài ra, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra và thu thập thêm thông tin để xử lý nhiều đối tượng khác.

Các đối tượng cầm đầu gồm: Lương Phạm Hồng Quân (tự Quân mập, 42 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (40 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tuấn (tự Tuấn mụn, ngụ quận Gò Vấp).

Các đối tượng cầm đầu

Theo hồ sơ, đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM phát hiện về một băng nhóm có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản với thủ đoạn giăng bẫy các quý ông mua bán dâm. Đây là băng tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, có những thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Băng nhóm hàng chục đối tượng này chuyên sử dụng vợ, người yêu của các thành viên trong nhóm để giả làm gái mại dâm ra đứng dọc các quốc lộ mồi chài đàn ông đi vui vẻ.

Tang vật vụ án

Băng nhóm này thuê một căn nhà rồi bố trí người giả làm người cho thuê phòng, người phục vụ. Trong phòng, chúng thiết kế ngay dưới giường khoét lỗ vừa người chui qua. Khi các quý ông vào phòng, những người bán dâm cởi bỏ đồ của họ để dưới sàn nhà để đồng bọn bí mật chui qua lỗ dưới giường, nhẹ nhàng lục túi quần, áo lấy sạch tài sản là tiền mặt, điện thoại của nạn nhân.

Sau khi đồng bọn lấy tài sản, những người bán dâm viện lý do để rời khỏi căn nhà. Nạn nhân sau khi bị trộm cắp đã không dám trình báo công an. Đối với những người trình báo công an, các đối tượng tổ chức người đeo bám để chặn đường để uy hiếp, đe doạ.

Hai người đóng vai gái mại dâm để đồng bọn thực hiện

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, băng nhóm này có hàng chục đối tượng, nửa tháng thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động. Địa điểm băng này thường bố trí người canh giữ cẩn thận, nếu phát hiện bị động thì rã nhóm, về nông thôn ẩn náu.

Cuối tháng 1-2019, các trinh sát đã "giăng lưới" để phá án. Tối 26-1, một người trong nhóm giả gái bán dâm đưa một quý ông về căn nhà thuê ở huyện Hóc Môn (TP HCM) để "mây mưa" với giá 300.000 đồng/lượt. Nạn nhân chưa kịp vui vẻ thì bị nhóm này lấy 20 triệu đồng.

Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt 12 đối tượng và truy xét, tạm giữ thêm 6 đối tượng khác có vai trò giả gái mại dâm, tiêu thụ trái phép tài sản.

Tang vật các trinh sát thu giữ là 41 điện thoại các loại, 1 ôtô, 9 xe gắn máy, 2 khẩu súng bắn đạn bi và đạn cao su, 14 viên đạn cao su, 1 cây gậy ba khúc, 1 còng số 8 cùng 2 tờ giấy ghi chép hoạt động hàng ngày cũng như số tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân.

Tại công an, các đối tượng khai cao điểm có đêm băng này sử dụng người yêu, vợ, bạn gái hay người chuyển giới đóng vai gái mại dâm để thực hiện từ 20 đến 30 vụ. Băng này thừa nhận chiếm đoạt 1000 điện thoại các loại còn tiền thì không nhớ hết. Hiện Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

