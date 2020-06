Bắn ca sĩ từng thi Sao Mai, kẻ tâm thần "thích" chơi súng bị khởi tố

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Văn Hải (Sn 1979, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về các tội danh "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, tối muộn 19/6, Hải đi ăn nhậu tại nhà một người bạn tên C (trú tại Cầu Giấy), được một lúc anh ta đi bộ một mình ra ngoài. Hải khai, khi đi vệ sinh đã nhặt được một khẩu súng nên đã cầm theo.

Thấy bạn đi lâu, anh C đi tìm và gặp Hải nên hai người "lững thững" quay lại nhà anh C. Cùng thời điểm này, anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, trú tại Cầu Giấy) đèo anh Hồ Văn Phàm, là ca sĩ, nghệ danh Hồ Phàm, Sn 1979, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi qua. Do quen biết từ trước nên anh Sơn cho chào hỏi anh C rồi đi tiếp.

Khi xe của Sơn và ca sĩ Hồ Phàm đi được khoảng 10m, Hải rút súng giơ về phía trước và bắn. Sau tiếng nổ, anh Sơn thấy ca sĩ Hồ Phàm gục xuống với vết thương chảy nhiều máu ở vai.

Tạ Văn Hải khi bị bắt (ảnh tư liệu)

Biết bắn phải Hồ Phàm, Hải cất giấu khẩu súng, đi cắt tóc nhằm thay đổi "nhận dạng" rồi bỏ trốn cho đến khi bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Quá trình điều tra, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời chỉ chỗ cất giấu khẩu súng tang vật vụ án.

Đươc biết, Tạ Văn Hải có bệnh án tâm thần và đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Đây cũng là đối tượng "cộm cán" có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, Hải bị Tổ công tác 141 – Công an Hà Nội bắt khi mang theo 1 khẩu súng K54 cùng đạn trong người. Đến năm 2018, do mâu thuẫn với lái xe taxi, Hải dùng súng bắn thương anh này rồi láí xe chèn qua người nạn nhân để bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cho biết, do Tạ Văn Hải có bệnh án tâm thần và từng phải điều trị tâm thần. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với Hải nhằm xác định tại thời điểm nổ súng, Hải có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Lãnh đạo Viện KSND quận Cầu Giấy cho hay, nếu lúc gây ra vụ việc, Tạ Văn Hải hoàn toàn kiểm soát được hành vi thì Hải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp tại thời điểm bắn bị thương nạn nhân, Hải vẫn đang bị bệnh tâm thần và vì lý do nào đó mà Hải rời khỏi nơi đang điều trị thì sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của luật.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật