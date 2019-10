Theo dự kiến, sáng 1/11/2019, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét bị cáo Nguyễn Văn Duy (trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Giết người" theo điểm a, b, n (khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015).

Nạn nhân không ai khác chính là 2 con còn nhỏ mà bị can đã hết lòng yêu thương từ khi sinh ra cho tới ngày xảy ra bi kịch.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị H (SN 1989, ở địa phương) kết hôn và sinh được hai con là cháu N.L.Nh (SN 2013) và cháu N.T.L.V (SN 2015). Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn tình cảm do Duy nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác.



Người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ án đau lòng (ảnh TL)

Thậm chí, Duy nghe được thông tin hai bé Nh và V không phải là con đẻ của mình nên đã bí mật lấy mẫu tóc của các con mang đi giám định ADN. Kết quả cho thấy cháu Nh và V không cùng huyết thống với Duy. Sau khi có kết quả AND, Duy gặp chị H để hỏi chuyện thì được vợ thừa nhận hai bé không phải là con chung của hai vợ chồng.



Nghe vợ thừa nhận, một ý nghĩ độc ác nảy sinh trong đầu Duy là sẽ giết 2 con rồi tự tử để cho vợ phải ân hận. Khoảng 12h30 phút ngày 18/5/2018, Duy tìm mua một hộp thuốc trừ sâu mang về nhà và cất trên nóc tủ bếp.

Khoảng 6h30 phút ngày 19/5/2018, Duy viết 1 lá thư tuyệt mệnh có nội dung xin lỗi bố mẹ và gia đình. Đến khoảng 8h30 phút cùng ngày, Duy đi đón bé Nh và V từ nhà mẫu giáo của xã về nhà rồi ép các con uống thuốc sâu pha với nước ngọt.

Khi các con đã tử vong, Duy uống thuốc trừ sâu rồi nằm cạnh nhưng một lúc sau thì nôn thuốc ra ngoài. Thấy mình chưa chết, Duy đi lên sân thượng tầng 3 của nhà, nằm trên thành lan can rồi nghiêng người lăn xuống đường bê tông ngõ phía sau nhà để tự tử.

Tuy nhiên, Duy may mắn không tử vong và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy về tội 'Giết người'.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Duy) cho biết, khi gặp luật sư tại trại tạm giam, bị can Duy đã khai trong nước mắt về toàn bộ sự thật vụ án, nguyên nhân dẫn tới vụ án sát hại 2 con.

"Khi nghe bị can trình bày lại hành vi sát hại con thì bất kỳ ai đều không khỏi rùng mình và rớt nước mắt thương cho 2 cháu nhỏ. Hình ảnh 2 cháu đang cố vùng vẫy, phản kháng lại theo bản năng để cố tìm sự sống đã gây xót thương tột độ. Các cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu ra sự việc đó là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm người…", luật sư Nguyễn Anh Thơm lặng người kể lại.

Sau khi 2 cháu bé đã qua đời, Duy viết thư tuyệt mệnh gửi gia đình với nội dung: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, sau khi bố mẹ biết con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con chết con xin bố mẹ cho 3 bố con nhà con đi thiêu, tro cho vào một lọ. Con một lần nữa xin bố mẹ tha thứ việc làm và hành động của con. Các em của anh, anh không có nhà hãy chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé. Em út của anh, em đã vất vả rồi đó, làm gì, chơi gì hãy nghĩ về gia đình nhé. Em của anh. Cho anh một lần nữa xin lỗi bố mẹ chuyển lời cho con đến các chú, thím tha lỗi cho cháu. Cháu của chú bất hiếu rồi...".

Rồi đây hình phạt nào đối với Duy cũng không lớn bằng bản án lương tâm theo Duy suốt thời gian qua và quãng đời còn lại. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, về trách nhiệm dân sự, mẹ 2 cháu bé không yêu cầu Duy bồi thường và đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật