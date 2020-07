“Ăn” tiền nghi phạm tàng trữ ma túy, hai cựu công an huyện Thanh Trì lĩnh án

TAND Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Xuân Tiến (SN 1978, cựu Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, cựu Trung úy, Cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì) về tội nhận hối lộ theo khoản 2 (Điều 354, BLHS 2015). Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, hai bị cáo này đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Với cáo buộc nhận hối lộ, hai cựu công an huyện Thanh Trì đã phải nhận mức án tương xứng (ảnh minh họa)





Theo cáo trạng của VKSND tối cao, khoảng 13h40, ngày 27/4/2016, tổ công tác Y3/141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) thì phát hiện xe taxi do Vũ Quốc Bình (trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện, Tạ Duy Thanh (ngồi ở ghế phụ) giấu trong người hai gói ma túy (trọng lượng 0,440g methamphetamine).

Khi kiểm tra gầm ghế phụ, tổ công tác phát hiện có một túi nilon đựng ma túy (trọng lượng 1,881g kentamine). Hai đối tượng này bị khống chế, đưa về Công an huyện Thanh Trì để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi đó, Tiến và Dũng được phân công giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, thay vì làm đúng chức trách, hai bị can này lại yêu cầu chị Đ.T.L (chung sống với Thanh như vợ chồng) phải đưa 150 triệu đồng. Theo yêu cầu, nếu chị L chung chi đủ số tiền trên thì Thanh sẽ được trả tự do.

Cơ quan điều tra của VKSND Tối cáo xác định, Tiến đã chỉ đạo Dũng "vòi" tiền của chị L. Mặc dù biết việc chỉ đạo của Tiến là vi phạm pháp luật nhưng Dũng đã không báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì mà còn tích cực thực hiện. Quá trình điều tra những bị can này không thành khẩn, khai báo quanh co để chối tội nên cần xử lý nghiêm.

Trong quá trình xét xử, dù Tiến và Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định 2 bị cáo nhận hối lộ của gia đình đối tượng. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, lời khai của bị hại, người làm chứng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Tiến 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiến Dũng 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bình Minh

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật