9X khai cướp túi xách của phụ nữ đi đêm vì hận tình

Ngày 15/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can Lê Văn Tài (21 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về tội Cướp tài sản. Kết quả điều tra xác định thanh niên 9X là người gây liên tiếp 2 vụ cướp và cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ.

Lê Văn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L.

Theo cảnh sát, đêm 30/4, Tài đi bộ dọc đường bờ sông thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Thấy chị Trúc dừng xe máy trước cửa nhà, anh ta cầm gậy gỗ vụt trúng đầu làm vỡ mũ bảo hiểm và gãy ngón tay nạn nhân rồi giật túi xách bỏ chạy.

Đến phố Nguyễn Khánh Toàn, Tài gặp một cô gái đứng trước cửa nhà nghỉ. Lợi dụng sơ hở, Tài xông tới giật túi xách đeo trên vai nạn nhân, bên trong có 5 triệu đồng cùng giấy tờ cầm cố xe đạp điện.

Sau một ngày, Tài đến tiệm cầm đồ chuộc chiếc xe đạp điện rồi mang đến gửi tại nhà anh họ ở gần đó.

Từ mô tả nhận dạng của bị hại, sau 5 ngày điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Lê Văn Tài, khi anh ta xuất hiện trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Tại cơ quan công an, Tài khai khoảng một năm ở Hà Nội, anh ta yêu một cô gái làm việc ở khu vực Cầu Giấy. Bị phụ tình, Tài tìm kiếm những phụ nữ ra đường ban đêm rồi cướp tài sản.

*Tên bị hại đã thay đổi.

Theo Zing.vn