9X dọa tung clip 'nóng' khi bị dứt tình

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Trường Giang (23 tuổi, trú xã Vĩnh Phương) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Cưỡng dâm.

Theo công an, tháng 11/2015, Giang quen Nhung (đã đổi tên, sinh năm 2001, trú TP Nha Trang) qua mạng xã hội và đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ. Những lần quan hệ này, Giang đã dùng điện thoại quay lại.

Tháng 4/2018, mẹ của Nhung phát hiện con gái quen Giang, nên ra sức ngăn cấm vì hai người có quan hệ họ hàng với nhau. Cắt đứt liên lạc được 2 tháng, Giang chủ động liên lạc lại với Nhung và yêu cầu ra nhà nghỉ để anh ta được quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Lúc này, Giang gửi cho Nhung ảnh và clip quay lại cảnh ân ái lúc trước, đồng thời dọa sẽ tung lên mạng nếu không cho quan hệ. Vì sợ gia đình biết nên Nhung đồng ý ra nhà nghỉ theo yêu cầu. Đến cuối tháng 3, gia đình đưa Nhung đến công an trình báo sự việc.

Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, quá trình xác minh công an đã thu giữ nhiều clip và ảnh ghi lại cảnh ân ái của Giang và bị hại trong điện thoại của nam thanh niên. Tại cơ quan công an, Giang cũng thừa nhận hành vi của mình.

