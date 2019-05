9X đâm chết người khi đi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 3 nghi can từ Công an huyện Cam Lâm để điều tra hành vi Giết người.

Họ gồm: Lê Phúc Linh (22 tuổi), Lương Văn Đạt (22 tuổi) và Kiều Thế Huy (21 tuổi), cùng trú xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

3 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: An Bình.

Tối 12/5, tại tiệm Internet ở huyện Cam Lâm, Lê Phúc Linh và Nguyễn Đức Thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được chủ quán can ngăn, Linh bỏ ra ngoài, sau đó gọi điện cho Kiều Thế Huy, Lương Văn Đạt đến giúp mình.

Đến nơi, nhóm của Linh xông vào đánh Thuận. Huy rút dao thủ sẵn đâm Thuận nhiều nhát rồi cả nhóm bỏ trốn. Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Biết Thuận chết, Huy đã đến Công an xã Suối Cát đầu thú trong đêm. Linh và Đạt bị mời lên cơ quan công an sau đó.

Cả nhóm thừa nhận hành vi đã gây ra.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

