48 giờ “lật mặt” gã hàng xóm bóp cổ, cướp tiền cụ bà

“Vị khách”…không mời

Công an huyện Đại Lộc cho hay, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sáng ngày 24/2, bà Nguyễn Thị Hường (đã đổi tên, 81 tuổi trú thôn 4, xã Đại An, huyện Đại Lộc) được người thân chở đến Công an huyện Đại Lộc để trình báo việc bà bị cướp tài sản.

Theo trình bày của bà Hường, chiều ngày 3/2, bà xuống nhà bếp giặt quần áo, lúc này chỉ có mình bà ở nhà. Khoảng 15 giờ cùng ngày, bà Hường giặt quần áo xong, toan đứng dậy thì nghe tiếng chân người từ phía sau bước tới. Vì bất ngờ và tuổi đã cao nên bà Hường giật mình, ngã xuống nền nhà khi chưa kịp nhìn rõ mặt người mới đến.

Dường như chỉ chờ có thế, “vị khách không mời” thò tay vào túi áo của cụ bà để lấy túi ni lông đựng tiền. Lúc này, mặt đang áp sấp xuống đất và nhà bếp rất tối nên bà Hường không thấy mặt kẻ gian. Tuy nhiên, cụ bà vẫn chống cự bằng cách dùng tay giữ chặt tài sản của mình. Dù vậy, sức lực của cụ bà 81 tuổi không thể chống trả tên cướp khỏe mạnh. Tên cướp đè bà Hường nằm sấp xuống đất để nạn nhân không thấy mặt mình và dùng 2 tay siết cổ cụ bà. Chỉ đến khi nạn nhân không chống cự nữa, tên cướp mới thả tay ra và bỏ đi với túi ni lông đựng tiền của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Đình Thương

Nằm dưới nền nhà mê man bất tỉnh, 17 giờ cùng ngày, bà gượng dậy bò ra trước cửa hô hoán bà con hàng xóm xung quanh đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được con cái đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị và đón tết. Đến ngày 24/2, bà mới đến Công an huyện trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 26/2, Công an huyện Đại Lộc xác lập chuyên án mang bí số CTS0218, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (CSĐTTP về HS-KT-MT) quyết liệt điều tra, làm rõ vụ án để trả lại công bằng cho nạn nhân.

Lộ diện

Ban đầu, công tác xác minh gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng không để lại manh mối nào tại hiện trường. Dù vụ án xảy ra ban ngày nhưng không có nhân chứng nào nhìn thấy kẻ khả nghi vào nhà bà Hường trong thời điểm đó. Thêm nữa, nạn nhân đã cao tuổi, lại bị tấn công từ phía sau nên không cung cấp được nhân dạng tên cướp.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lấy lời khai, các trinh sát nhận định, nhiều khả năng đối tượng là người địa phương và biết rõ gia cảnh cũng như việc bà Hường thường để tiền trong túi áo. Từ nhận định này, các trinh sát lên danh sách những đối tượng hình sự trên địa bàn rồi dựa vào lịch sử hoạt động của từng đối tượng kết hợp với phương pháp sàng lọc, loại trừ để xác định kẻ nghi vấn.

Trong đó, Nguyễn Đình Thương (SN 1984) - sống cách nhà nạn nhân khoảng 100m được quan tâm đưa vào diện nghi vấn đặc biệt. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động của Thương nhanh chóng được triển khai.

Qua điều tra, các trinh sát được biết, Thương đã từng có tiền án trộm cắp tài sản vào năm 2003. Sau nhiều năm làm ăn ở miền Nam, năm 2013, Thương cùng vợ con về quê ở Đại An sinh sống. Tại địa phương, Thương không có nghề nghiệp ổn định và chỉ lao động phổ thông. Tuy nhiên, lúc các trinh sát thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng thì Thương không có mặt tại nơi cư trú.

Ngoài tung lực lượng truy tìm, Công an huyện Đại Lộc còn vận động người thân kêu gọi Thương ra đầu thú. Ngày 28/2, Thương đã nhờ người thân đưa đến Công an huyện trình diện.

Tại CQĐT, Thương khai, trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Thương đang mua trứng cút cho con mình ăn thì gặp bà Hường cũng mua trứng cút. Trong lúc bà Hường lấy tiền ra trả thì Thương nhìn thấy túi của bà Hường có nhiều tiền. Đang cần tiền trả nợ nên Thương nảy sinh ý định cướp tài sản của người hàng xóm này.

Khoảng 15 giờ ngày 3/2, Thương sang nhà bà Hường để thực hiện ý định của mình. Thấy bà Hường đang ngồi giặt quần áo trong bếp, Thương tiến đến. Đúng lúc đó, bà Hường đứng dậy và giật mình, ngã xuống nền nhà. Nhìn thấy túi ni lông đựng tiền trong túi áo bà Hường, Thương chộp lấy. Khi bà Hường giằng lại túi tiền thì Thương dùng 2 tay của mình bóp cổ bà Hường đè xuống đất. Thấy bà Hường bị chảy máu và thôi chống cự, Thương thả tay ra rồi lấy túi tiền đi về.

Cướp được tài sản của nạn nhân, Thương điều khiển xe máy chạy ra khu vực bờ kè sông Vu Gia (thị trấn Ái nghĩa, huyện Đại Lộc). Tại đây, Thương kiểm tra túi ni lông của bà Hường thì thấy 1 chiếc khăn trắng và 3,9 triệu đồng. Thương lấy tiền, còn túi ni lông và khăn y vứt xuống bờ sông. Số tiền cướp được của bà Hường, Thương tiêu xài cá nhân hết 1,8 triệu đồng. Sau khi biết Công an huyện Đại Lộc đã điều tra ra chân tướng của mình, Thương đến Công an huyện đầu thú và giao nộp số tiền 2,1 triệu đồng còn lại mà y đã cướp của nạn nhân.

Ngày 10/3, Công an huyện Đại Lộc cho biết, đã qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Thương để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo Công lý