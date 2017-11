Trồng bí ngô trong chậu chật hẹp, tưởng khó mà hóa ra lại dễ như ăn kẹo

Bí ngô là một trong những thực phẩm được đánh giá không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có vẻ ngoài siêu bắt mắt. Việc trồng bí ngô trong chậu không khó khăn và không cần chăm sóc đặc biệt. Trên thực tế, đây cũng là loại cây trồng thích nghi với bất kỳ loại khí hậu nào, được trồng hàng năm ở vùng ôn đới và lâu năm ở vùng nhiệt đới.

Thời gian lý tưởng để trồng bí ngô

Bạn có thể trồng bí ngô từ hạt hoặc mua cây giống từ vườn ươm. Thời gian trồng tốt nhất để trồng bí là khi nhiệt độ trên 18,3 độ C. Với điều kiện thời tiết mát hơn, bí ngô có thể được trồng từ tháng 4 đến cuối tháng 5. Trong điều kiện khí hậu ấm hơn nhiều, bí ngô có thể được trồng đến tận tháng 7. Nếu bạn sống trong một bầu không khí nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới có sương giá, bạn có thể nuôi trồng bí ngô gần như quanh năm.

Chọn vật dụng ươm giống

Bạn chọn một chiếc bình chứa khoảng 37 lít, nếu bạn dự định trồng bí ngô trong bình chứa. Đối với các giống lớn, bạn cần chọn bình chứa rộng và sâu tùy ứng. Ngoài ra, chậu hay bình chứa dùng để trồng bí ngô cần đảm bảo thoát nước hiệu quả, tránh ngập úng.

Đối với giống bí ngô nhỏ

Các loại bí ngô nhỏ như 'Jack be little', 'Wee be little', 'Baby boo', 'Munchkin', Pumpkin Hooligan ',' Mini-jack ','Lil pump ke mon’ phù hợp nhất với diện tích bình chứa khiêm tốn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phát triển các giống bí ngô to lớn.

Yêu cầu đối với việc trồng bí ngô trong chậu

Vị trí

Đặt chậu bí ngô ở vị trí nhiều nắng nhất, đừng quên ngay cả những giống bí đỏ nhỏ nhất cũng cần nhiều ánh sáng mặt trời để phát triển. Loại cây này cần ít nhất 6h ngoài ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Bóng tối sẽ làm chậm sự phát triển của chúng và độ ẩm sẽ vẫn còn trên cây, do đó kết quả là cây dễ bị nấm mốc tấn công.

Bí ngô cần khí hậu ấm áp và rất nhiều chỗ cho sự tăng trưởng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thử trồng bí ngô lùn trên một ban công hoặc khu vườn trên mái. Ngay cả khi phát triển trong một không gian giới hạn, bí ngô vẫn có thể lớn lên như bạn mong đợi.

Đất trồng

Trong khí hậu lạnh, bí ngô phát triển tốt nhất trong một lớp đất có thể ẩm nóng dễ dàng. Hỗn hợp làm bầu gieo trồng cần có khả năng tháo nước tốt có hàm lượng mùn cao và khả năng giữ nước nhẹ. Ngoài ra, bí ngô đòi hỏi nhiều phân trộn hoặc phân chuồng, vì vậy bổ sung tại thời điểm trồng, bạn có thể thêm rất nhiều phân hữu cơ. Độ pH đất lý tưởng cho việc trồng bí ngô là khoảng 6 - 7,2.

Nước

Giống như tất cả các bầu và dưa, bí ngô đòi hỏi nhiều nước và đất ẩm, nên tưới nước cho thấm sâu và thường xuyên tưới ẩm là điều cần thiết. Luôn luôn tưới nước cho ẩm đất nhưng đừng làm ướt lá cây nhé!

Dụng cụ hỗ trợ bí ngô phát triển

Bạn cần một chiếc lưới hình chữ A là tốt nhất để hỗ trợ bí ngô phát triển. Chiếc lưới này sẽ ngăn mọi tác nhân gây hại từ bên ngoài xâm nhập vào chậu trồng bí ngô của bạn. Khi cây bí ngô bắt đầu phát triển, hãy định hướng cẩn thận cách chúng leo lên.

Chăm sóc cây bí ngô

Phun sương

Khi bí ngô phát triển thêm nhiều hơn, hãy cẩn thận nâng niu chúng bằng cách giữ ẩm hiệu quả với bình tưới phun sương. Điều này giúp giảm tối đa lượng nước bốc hơi và giúp giữ ẩm đất tốt nhất.

Bón phân

Trồng bí ngô đòi hỏi đất phải màu mỡ, giàu dinh dưỡng, tiêu chí này giúp quả bí ngô của bạn to hơn. Bạn nên sử dụng phân bón có hàm lượng bằng nhau, sau đó khi cây lớn lên chút, bạn cần giảm nitơ, tăng đạm chứa kali và phốt pho.

Chống sâu bệnh

Bí ngô là một loại thực vật khỏe mạnh nhưng nó vẫn bị một vài bệnh, đặc biệt là bệnh nấm mốc. Trong dịch hại, bạn nên để mắt tới những loài gây hại trong vườn như rệp, bọ chét và giun.

Thu hoạch quả

Bí ngô đã sẵn sàng thu hoạch trong vòng 90-120 ngày sau khi trồng (tùy thuộc vào giống và điều kiện trồng). Bí ngô màu xanh hay quả bí chưa chín cũng được chọn để sử dụng trong nhiều món ăn. Nhưng để có bí ngô thực sự già, bạn hãy thu hoạch khi vỏ đã cứng và có một màu cam rõ nét, đồng nhất.

Lấy bí ngô cẩn thận bằng kéo cắt tỉa hoặc dao sắc. Tránh cắt quá gần quả mà nên cắt để cuống dài sẽ giúp bí ngô giữ được lâu hơn. Bảo quản bí ngô ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng.

Mẹo hay

Sẽ tốt hơn nếu bạn trồng bí ngô trực tiếp trong chậu. Nếu gieo hạt trong nhà, hãy lựa chọn các bình phân huỷ sinh học.

Hoa đực sẽ nở trước, thu hút sự thụ phấn, sau đó hoa cái mới nở. Nếu không có ong, bạn cần phải thực hiện thụ phấn cho cây đạt năng suất cao nhất.

Theo Afamily/Balconygardenweb