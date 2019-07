'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' của cô gái Lâm Đồng

Nhà của Phi Tuyết hài hòa trong nhịp sống yên bình và mát mẻ của thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hơn 3 năm qua, đây là chốn về khơi nguồn cảm hứng viết cho Phi Tuyết.

Nữ nhà văn ao ước có ngôi nhà của mình từ rất sớm. Cơ hội đến vào 4 năm trước, khi cô tìm mua được mảnh đất ưng ý với giá chỉ 180 triệu đồng cho 65 m2, nằm trong một ngõ cụt. Thường với diện tích này, người ở đây sẽ dành toàn bộ xây nhà, nhưng Phi Tuyết chỉ xây 3/4 diện tích, còn lại làm vườn.

Cô đã sưu tầm rất nhiều mẫu nhà khác nhau và tìm nhiều đội thợ khác nhau, cuối cùng chọn được một đội thợ báo giá rẻ nhất. Chi phí có hạn nên nhà không có vật liệu gì đặc biệt, song cô dặn thợ trét bê tông bên ngoài nhà thành "giả gỗ", các ô cửa sắt màu trắng giống gỗ và sàn nhà màu đen, sơn nhà màu đậm giúp ngôi nhà khác lạ ở trong vùng. Sau hai lần xây sửa hết tổng cộng 110 triệu đồng.

Cô chủ nhỏ cũng thử khá nhiều phong cách khác nhau cho khu vườn trước nhà. Nhưng tận tới khi chuyển sang trồng cỏ Nhật - đẹp, sống khỏe, ít phải tưới - Phi Tuyết mới ưng ý. Vườn nhỏ nhưng có nhiều cây cảnh, hoa, cây leo, cho cảm giác như "lạc vào rừng".

Đồ nội thất trong nhà hầu như không phải mua gì vì đều tích cóp được từ khi cô ở trọ và kinh doanh cà phê mang về.

"Bạn bè mình thích đến đây. Người yêu mình trầm trồ lần đầu tới thăm, nhờ nó mà anh ấy yêu quý cả thành phố núi bé nhỏ này và mong muốn đầu tư vào đây. Một số hàng xóm đi qua hay ghé vào chơi, ai cũng ngỏ ý 'ước gì hồi ấy xây nhà cũng chừa đất làm vườn'", Tuyết chia sẻ.

Trải qua bao năm ở nhà thuê, tới khi có nhà riêng Phi Tuyết càng thấm câu "an cư lạc nghiệp". Có điều để "an cư", nhiều người thường chọn cách làm việc vất vả, tích cóp cả đời để xây nhà thật to, riêng cô có suy nghĩ khác. "An cư tức là có một nơi lui về sớm hôm và cho điểm tựa để vươn ra xa hơn. Vì thế, càng sớm có nhà bao nhiêu càng dễ có cuộc sống độc lập và hạnh phúc bấy nhiêu", Phi Tuyết nói. Cô chuẩn bị xây ngôi nhà thứ 2 cũng theo phong cách này.

Theo VnExpress