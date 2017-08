Mâm cúng trong lễ Vu Lan Rằm tháng 7 như thế nào?

Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng – UIA, Vu Lan là lễ thường niên để tưởng nhớ, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Những người con hãy cứ cúng đồ thật, thay vì mấy chục, mấy trăm triệu tiền vàng mã đốt rồi chỉ còn tro bụi, không mang lại niềm hoan hỉ và lợi ích nào cả.

Vậy lễ Vu Lan dịp Rằm tháng 7 nên cúng cỗ to hay cỗ nhỏ để tỏ lòng hiếu thảo? Ngày nay con cháu thi nhau làm mâm cao, cỗ đầy với suy nghĩ lễ càng to càng hiếu lễ. Tâm lý con cái cũng xót xa vì nhiều cha mẹ khi còn sống rất khổ sở, khi con cái ăn nên làm ra thì cha mẹ đã chết. Có những gia đình đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua sắm lễ vật, bày cỗ to, cỗ nhỏ, để cầu cúng và hy vọng "người âm" sẽ được hưởng, và cho cái tâm người sống thoải mái.

Theo các nhà tâm linh, sai lầm là nhà nào cũng làm một mâm cỗ cúng thật to đặt lên ban thờ để làm lễ. Nguyên do là lễ báo hiếu ngày nay bị suy diễn, biến tướng quá nhiều, khiến nhiều người thể hiện sự báo hiếu sai cách, hoang phí… rồi cầu mong những điều khó có thật trong cuộc sống.

+ Mâm cúng Phật:

Theo giáo lý nhà Phật, lễ cúng không quan trọng ở mâm cao cỗ đầy mà cốt ở thành tâm. Mâm cúng Phật dịp lễ Vu Lan chỉ cần sắp một mâm cơm chay, hoặc đơn giản là mâm ngũ quả để cúng, rồi thụ lộc tại nhà.

Một điều cần đặc biệt chú ý là theo quan niệm từ lâu đời, mâm cúng Phật nên làm vào ban ngày.

+ Mâm cúng thần linh và gia tiên

Các gia đình có thể làm một mâm cơm mặn với đủ các món như xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho… và kèm theo chút vàng mã, vật dụng tượng trưng dành cho người cõi âm. Các nhà tâm linh cũng nói ông bà xưa dạy rằng “trách bỏ giỗ chứ không ai trách giỗ mọn”, cho nên lễ Vu Lan dù giàu hay nghèo cần bát cơm, quả trứng, tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao đạm bạc là đủ.

Chia sẻ với báo chí, Thượng tọa Thích Đồng Huệ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, cúng Vu Lan không cứ mâm cao cỗ đầy, sắm lễ thật nhiều mới là báo hiếu. Rằm tháng 7 nên cúng cỗ chay là tốt nhất. Nếu không có điều kiện, chỉ cần thắp nén nhang với một cốc nước trắng. Quan trọng nhất là lòng thành tưởng nhớ tới gia tiên.

Lúc làm lễ cúng nên đọc một khóa kinh Vu Lan, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện thời và quá khứ cùng gia tiên và các chúng sinh được siêu sinh.

Không cúng những lễ vật mang tính chất thù đãi để cầu khẩn, vì điều đó tỏ cái tâm của người vụ lợi. Quan trọng là ở lòng thành của mỗi người. Cúng tổ tiên, cúng Phật, Trời cũng vậy, điều cốt là tỏ lòng thành kính của mình.

Hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng, đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội". Chữ “hiếu” không nằm ở mâm cao, cỗ đầy mà ở thái độ của những người con, ở tấm lòng thành kính, ở cách sống và làm việc của họ trong xã hội, kể cả cách truyền tư tưởng hiếu đạo với thế hệ sau.

Ngọc Hà