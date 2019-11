Khu vườn sân thượng đẹp như một kiệt tác nghệ thuật trong căn penhouse của nam tài tử có cha lẫn con đều là người đồng tính

Sinh năm 1943, Robert De Niro là một trong những nam diễn viên gạo cội được kính trọng nhất hiện nay tại Hollywood. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập niên, ông đã xuất hiện trong nhiều phim thuộc hàng kinh điển như The Godfather Part II, Raging Bull, The Deer Hunter, Taxi Driver, Cape Fear, Once Upon a Time in America… và sở hữu 2 tượng vàng Oscar cùng Huân chương Tổng thống dành cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho văn hóa Mỹ.

Robert De Niro

Robert De Niro thường vào những vai găng tơ, phản diện hay nam tính. Chính vì thế, việc ông quyết định thực hiện một phim tài liệu về cha mình – Robert De Niro Sr. (1922-1993) – và nói với cả thế giới rằng "Ông ấy là người đồng tính" đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên.

Mới đây, Robert De Niro đã tiếp tục gây ngạc nhiên khi tiết lộ một trong những con trai của mình là người đồng tính.

Có một sự nghiệp vẻ vang nên Robert DeNiro cũng sở hữu khối tài sản không nhỏ, trong đó có căn penthouse đang được ông rao bán với giá $38.9 triệu đô la.

Căn nhà được mô tả là "một trong những ngôi nhà penthouse tráng lệ nhất ở thành phố New York".

Nhà bếp cực rộng với đầy đủ tiện nghi và tủ bếp không cửa.

Căn penhouse trải dài trên hai tầng cao nhất của tòa nhà Premier West Village với tầm nhìn bao quát 360 độ của sông Hudson và thành phố.

Có tổng diện tích hơn 1000m2 với thiết kế 2 tầng trong tông màu trắng đen sang trọng làm chủ đạo, căn hộ penthouse ngôi sao này có tới 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, nhiều không gian giải trí tuyệt vời cùng một cảnh quan tuyệt đẹp nhìn ra vịnh Hudson.

Căn hộ có diện tích đáng kinh ngạc với gần 11.000m2 không gian nội thất và không gian sân thượng riêng.

Không gian ngoài trời đẹp như một bức tranh.

Ban công được chia thành hai tầng xanh mát.

Phòng giải trí ở ngoài sân.

Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng với phòng xông hơi.

Không gian khu vườn nhìn từ tầng 2.

Phòng làm việc dùng nội thất gỗ cao cấp.

Góc sân thượng nhìn ra sông Hudson.

Một trong năm phòng ngủ của căn hộ.

Phòng ăn sang trọng.

Một bàn ăn ngoài trời thích hợp với những bữa tiệc tối.

Căn hộ có phong cách hiện đại.

Bố cục mở khiến tầng áp mái có nhiều ánh sáng.

Hiện Robert DeNiro đã quyết định bán nó với giá $38.9 triệu đô la, mức giá được cho là cao nhất trong khu vực.

Lily (th)